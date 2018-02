Boca goleó a San Martín y amplió la diferencia en la cima

Lunes, 26 de febrero de 2018

El "Xeneize" se impuso por 4-2 con goles de Tevez, Pavón, Nández y "Wanchope" Ábila; Álvaro Fernández y Spinelli los tantos del "Verdinegro"







Boca venció a San Martín de San Juan por 4 a 2 con goles de Carlos Tevez, Cristian Pavón, Nahitán Nandez y Ramón Ábila; Álvaro Fernández y Claudio Spinelli, los tantos del elenco visitante. El encuentro correspondiente a la 17° jornada de la Superliga argentina se desarrolló en la Bombonera y contó con el arbitraje de Diego Abal.



El primer tanto del encuentro disparó la polémica, ya que Cardona se encontraba en offside en la acción previa al gol de "Carlitos" a los tres minutos de partido. A diferencia de lo que venía demostrando en los últimos encuentros, Boca jugó un muy buen primer tiempo y contó con varias chances para marcar.



Cinco minutos después del gol de Tevez, Cristian Pavón aumentó las cifras para el local, que casi no pudo celebrar porque recibió el tanto de Álvaro Fenández, tras una acción de pelota detenida que sacó provecho el Verdinegro.



El equipo que comanda "Pipo" Gorosito, que tuvo un divertido cruce con Guillermo Barros Schelotto en relación al tanto en offside Tevez, dominó por momentos la pelota y siempre tuvo el arco rival como primera opción. Esto le valió quedar mal parado en defensa en varios pasajes.





Sin embargo, el Xeneize no se mostró fino en la puntada final: hilvanó varias jugadas interesantes colectivas, pero los remates fueron controlados en su mayoría por Ardente.







Una de las más claras se dio sobre el cierre del primer tiempo, con dos situaciones en una misma acción: primero fue Edwin Cardona quien remató dentro del área y tapó el arquero sanjuanino, y luego Frank Fabra, pero su disparo se fue por encima del travesaño.





En el complemento, se dio otra acción muy discutida esta vez a favor del equipo local: Edwin Cardona convirtió de cabeza antes del minuto, pero Diego Abal lo anuló por un supuesto empujón que no existió. El colombiano aplaudió al juez de manera irónica y se ganó la tarjeta amarilla.





Pero no fue la única acción discutida que involucró a Cardona, ya que a los 13′ recibió una infracción cuando ingresó al área. Sin embargo, Diego Abal le pidió que se levantara, aunque pareció un claro penal.



Boca mostró mucha superioridad, pero en defensa y sobre todo en el retroceso quedó muy expuesto. A los 18′, Agustín Rossi salvó el triunfo con una gran tapada sobre Maximiliano Rodríguez.





Casi en la acción siguiente, Boca aumentó el tanteador tras una gran jugada de Pavón quien picó al fondo y envió un centro al corazón del área para que Nahitan Nández empujara al gol. Los minutos que siguieron fueron muy interesantes para el local. El cuarto estuvo en los pies de Tevez varias veces: la primera, tras una habilitación de Barrios, pero el Apache la tiró por encima del travesaño.



A los 38′, otra vez, Carlos Tevez definió mano a mano frente a Ardente, pero el arquero del elenco sanjuanino adivinó la intención y despejó con los pies. Esta fue la última jugada del Apache, quien fue reemplazado en medio de una ovación por Ramón Ábila.



El partido llegaba a su fin, pero faltaban dos emociones más para el cierre. Primero Claudio Spinelli puso en apuros a Boca, tras una gran jugada de San Martín, a puro amague Maxi Rodríguez dejó a dos rivales en el camino y habilitó, al límite del offside y de caño, al "Pájaro" Spinelli. Pero dos minutos después, el Xeneize decretó el 4-2 final por intermedio de "Wanchope" Ábila.





El partido contra los sanjuaninos marcó una realidad: Guillermo debe iniciar la rotación pensando en la doble competencia que se avecina y, claro está, la final de la Supercopa Argentina contra River que se desarrollará el 14 de marzo en Mendoza.



El próximo jueves viajará hasta Perú para toparse con Alianza Lima por la primera fecha de Grupo H de la Libertadores que completan Palmeiras de Brasil y Junior de Colombia.





El equipo en esta ocasión fue el mismo que venció a Banfield la fecha pasada, pero el técnico ya empieza a mirar a los relevos y los lesionados que están por recuperarse para darle paso a los cambios. Esa lista la componen, entre otros, Fernando Gago, Pablo Pérez, Santiago Vergini, Sebastián Pérez y Junior Benítez.



Por el lado de la visita, Néstor Gorosito debe solucionar con urgencia la seguidilla sin triunfos que lo persigue en este 2018 con dos empates y tres derrotas.



Estadio: Bombonera

Árbitro: Diego Abal

Televisación: Fox Sports Premium