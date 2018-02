El gobernador Valdés destacó el pensamiento innovador de San Martín

Lunes, 26 de febrero de 2018

El gobernador Gustavo Valdés encabezó el Acto central por el 240 aniversario del Natalicio del General José de San Martín, que tuvo lugar como es tradicional todos los años, en la Plaza de Armas del Templete en la localidad de Yapeyú.





En este marco, el Mandatario provincial destacó en su discurso las ideas innovadoras del “Padre de la Patria” en su proyecto por liberar y unir América Latina.



Fue recibido en la Municipalidad por la intendente anfitriona, Marisol Fagúndez, y junto al comandante de la primera división del Ejército, el teniente coronel Guillermo Ángel Tabernero, se dirigieron a la Plaza de Armas. Previamente, en la plaza principal se llevó a cabo un descubrimiento de placa y en el mismo lugar, Valdés y la Jefa comunal recibieron una serie de obsequios de ex Granaderos que se encontraban en el lugar, participando del primer encuentro de la Unión Nacional de Ex Granaderos.



El jefe de la Agrupación Libertadora, teniente coronel De Arsenales Alberto Gabarrón, fue quien dio la bienvenida a las autoridades e invitó a pasar revista de los efectivos formados. Ubicados ya el Gobernador, la intendente Fagúndez y el representante del Ejército Argentino en sus lugares, ingresó la primera réplica del sable corbo del General San Martín, portado por uno de los Granaderos a Caballo.



El Himno Nacional fue ejecutado por la Banda Militar “Fuerte Sancti Spiritus” del Batallón de Comunicaciones 121 con asiento en Mercedes, a lo cual le siguió la invocación religiosa del sacercote Aníbal Siarruchi. También como tradicionalmente se realiza en cada acto del 25 de febrero y 17 de agosto, se rindieron los honores al Sargento Juan Bautista Cabral, quien entregó su vida para salvar a San Martín en la batalla de San Lorenzo.



La primera en emitir su discurso fue la intendente de Yapeyú, Marisol Fagúnez, quien expresó que “nos encontramos en este lugar, tan caro para los sentimientos sanmartinianos con el único afán de rendir homenaje al gen argentino, a quién sin desear honores y glorias, dio su vida para lograr que su suelo sea libre”. Señaló así que “como nativa de este pueblo y honrada con la función que me toca desempeñar al dar la bienvenida al gobernador Valdés, parte de su Gabinete, y argentinos que llegan de todas partes para rendir homenaje, no puedo más que sentirme orgullosa, emocionada y más comprometida aún con los destinos de esta comunidad y de la democracia, especialmente a lo que hace al cuidado y preservación de los bienes materiales y espirituales que evocan la figura de nuestro José Francisco”.



San Martín, un innovador con coraje y generosidad



El gobernador Valdés inició su discurso, exaltando a San Martín, como “el más grande de todos los héroes de la República Argentina”. A partir de allí, rememoró que “hace 240 años nacía el Padre de la Patria, orgullo de los argentinos y muy particularmente de los correntinos”, entendiendo que “aquí convivían dos mundos, el de los pueblos originarios y el que los que vinieron para engendrar algo nuevo, distinto”.



En ese contexto, el mandatario provincial sostuvo que “los argentinos, los correntinos, somos eso, la suma de dos mundos combinados para crear algo que es original”. A su vez, entendió que “San Martín representa muchas cosas, pero cuando hablamos de él, no podemos soslayar dos aspectos, que es el coraje y la generosidad, pero antes quiero referirme a una característica del Libertador que es la innovación”.



En este sentido, Valdés dijo que “San Martín fue un hombre capaz de pensar distinto, de entender antes que muchos de su tiempo, la importancia de ser libre”. Y consideró que “la Independencia era una posibilidad, pero no una certeza y San Martin estaba decidido a llevarla adelante, que además de ese gran prócer que fue Simón Bolivar, fue capaz de pensar en grande, soñar con una América Latina unida”.



“San Martín fue original, incluso, a la hora de diseñar su estrategia militar”. Sostuvo el mandatario, considerando que “mientras muchos creían que para libertar el alto Perú había que atacar a los Realistas desde Salta y desde Jujuy, San Martín concibió una idea de cruzar los Andes, llegar a Chile, desde un lugar donde no lo esperaban, a dar la batalla por el alto Perú”.



Aclaró que “hago referencia al pensamiento innovador de San Marín, porque es un ejemplo ahora, en estos tiempos que el mundo está cambiando.” Luego, Valdés señaló que “los desarrollos tecnológicos crecen a un ritmo vertiginoso” y entendió que “hoy la amenaza no es militar, el desafío para los países como el nuestro es insertarse en el mundo de la producción en forma competitiva para generar trabajo de calidad a sus habitantes y que les permita vivir mejor”.



Al respecto, el Gobernador analizó que “todos los expertos coinciden que, en el futuro, los trabajos como hoy los conocemos, no existirán más y esto nos obliga a pensar distinto, a ser creativos, a encontrar nuevos caminos, a plantearnos metas diferentes y ese es un eje transversal que va a cruzar todos los campos”.



Así sostuvo que “tendremos que pensar en una educación diferente, capaz de formar hombres y mujeres que desarrollen nuevas habilidades, tendremos que pensar también en una infraestructura dispuesta para nuevas exigencias e indispensable para el desarrollo”.



“Tendremos también que definir qué cosas producir, a quién se lo podríamos vender, cómo vamos a hacerlos, de dónde va a surgir el financiamiento para llevar adelante esos procesos”, agregó.



Por ello, Valdés sostuvo que “tendremos que volvernos en el espíriru de San Martín y pensar en forma original y valiente el futuro. Habrá en nuestro horizonte nuevas cordilleras que cruzar, porque modernizarnos ya no se trata de comprar computadoras, sino ser capaces de imaginar el futuro y tomar decisiones adecuadas para que sea una fuente interminable de recursos”.



“Por eso San Martín, no sólo fue un visionario, también tuvo el coraje para llevar adelante las ideas que concebía, porque no alcanza con pensar bien, también necesitamos concretar las ideas que pensamos, ese es otro punto de aprendizaje que podemos tomar del General: tener el coraje y lo que hacemos, hacerlo bien, con meticulosidad para planificar cómo hacerlo”.



“Trabajo, esfuerzo, sacrificio, porque las cosas que cuestan, valen”, afirmó.



Luego, indicó que “el otro ejemplo de nuestro héroe es la generosidad, el de pensar en los objetivos comunes y no en la conveniencia personal”. En este sentido, señaló que “San Martín dio dos grandes pruebas de su visión y altruismo: la primera fue cuando se abrazó con Simón Bolivar, lejos de la competencia personal de egos, dio un paso al costado para que la causa siguiera avanzando. Y la otra fue cuando decidió exiliarse para no formar parte de las guerras fratricidas. Él que, como nadie, tenía derecho a aspirar a todo, nos brindó una lección al tomar esas decisiones”.



“La Argentina está a travesando una nueva etapa en su vida institucional, este año la democracia está cumpliendo 35 años, un periodo así no lo habíamos disfrutado jamás, juntos logramos muchas cosas de las que nos propusimos. Pero si el objetivo es crear un país más justo, con más oportunidades, con un futuro promisorio, tenemos mucha tarea por hacer”, sostuvo Valdés sobre el final.



Y concluyó proponiendo que “recordemos al General San Martín, no como un acto formal, sino como un acto rutinario, recordémoslo para inspirarnos, para ser más innovadores, más corajudos, para hacer las cosas bien, para hacer altruistas, solidarios”. Y afirmó estar “seguro que si hacemos todo eso, seremos dignos herederos del legado de Don José de San Martín”.



Una vez finalizados los discursos protocolares, se procedió al retiro de la réplica del sable corbo de San Martín, el Jefe de la Agrupación Libertadora dio la orden para adoptar dispositivo de desfile, mientras que se invitó a las autoridades a recorrer el Templete Sanmartiniano. Acompañaron al Mandatario provincial el vicegobernador Gustavo Canteros; los ministros de Coordinación y Planificación, Horacio Ortega; secretario general de la Gobernación, Juan Carlos Álvarez; de Seguridad, Juan José López Desimoni; Hacienda y Finanzas Públicas, Enrique Vaz Torres; Servicios y Obras Públicas, Bernardo Rodríguez; de Educación, Susana Benítez; Desarrollo Social, Federico Moulia; el presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, Pedro Cassani; el senador nacional Pedro Braillard Poccard, entre otros funcionarios.



Documentos históricos



Luego del acto central en la Plaza de Armas y posterior recorrida de las autoridades por interior del Templete, la directora de Cultura del Senado de la Nación, Liliana Varela le hizo la entrega oficial al gobernador Valdés de los planos de este edificio, monumento histórico nacional, explicando que “son documentos originales que algún coleccionista me regaló y que el Taller de restauración del Senado de la Nación lo ha puesto en condiciones para que pueda exhibirse y también protegerse”.



La funcionaria luego detalló que esos documentos contienen es la Ley Nacional del Congreso que decide la compra y donación de estos terrenos, la verificación de baldosas en relación a su autenticidad, y dos libros de 1.916 y 1.925 que “hablan de los discursos de ese día, además de una interpretación de si este era o no el lugar”.



“Le doy en su custodio para que la Provincia cuál es el lugar más adecuado para que estén seguros y custodiados”, le dijo Varela al Gobernador y aclaró que esta gestión la realizó ante una “intervención del senador nacional Pedro Braillard Poccard (al lado en ese momento)”.



Luego Valdés tomó la carpeta que contenía “estos documentos que fundamental importancia”- señaló - y anunció que “acá es donde los vamos a guardar con todo el amor del pueblo correntino y gran General Don José de san Martín”. Y tras dar las gracias, el Mandatario provincial le hizo entrega, a su vez, de los mismos a los responsables de administrar el Templete.



Para finalizar con las actividades por el Día del Natalicio de San Martín, se llevó adelante el desfile cívico – militar, con el paso de los representantes de las instituciones locales, los más de 80 ex Granaderos de todo el país que asistieron en la oportunidad y el gran cierre con las agrupaciones gauchas, entre otros.