El Manchester City se quedó con la Copa de la Liga frente al Arsenal

Domingo, 25 de febrero de 2018

Con goles del "Kun", Kompany y Silva, los "Ciudadanos" se impusieron 3-0. Guardiola sumó su primer título al frente del conjunto inglés





En el icónico estadio de Wembley, Manchester City se impuso ante el Arsenal por la final de la Copa de la Liga y se quedó con el primer título de la temporada en Inglaterra. Los Ciudadanos superaron por 3-0 a los Gunners con goles de Sergio Agüero, Vincent Kompany y David Silva.



El encuentro no llegaba en el mejor momento de ambos equipos. Los Ciudadanos venían de sufrir una dolorosa derrota ante el modesto Wigan Athletic por 1-0 y dijeron adiós a la FA Cup y el anhelo de quedarse con los cuatro títulos de Inglaterra.





Por su lado, los Gunners cayeron el jueves ante el Osersunds 1-2 por la Europa League y su posición en la Premier lo está dejando fuera de las próximas competiciones internacionales.



Desde el comienzo del partido, los de celeste fueron claros dominares del juego, siempre con la posesión del balón como estandarte. Los de Londres se mostraron imprecisos y permitieron que su rival controle el ritmo del partido.



A los 18 minutos, Claudio Bravo pateó fuerte y largo un saque de meta y habilitó al Kun, que con un buen movimiento del cuerpo se sacó de encima al defensor Mustafi y definió por encima del arquero David Ospina para estampar el 1-0.



A partir de la conquista, el City se instaló en terreno rival y siguió generando chances de peligro pero sin poder concretarlas. Mientras que el Arsenal se encontró con un mediocampo y una defensa sólida que no permitió grandes riesgos en el arco defendido por el chileno Bravo.



Ya en el complemento, los comandado por Pep salieron decididos a aumentar la ventaja y definir el duelo. Kevin De Bruyne lanzó un corner desde la derecha por lo bajo e Ilkay Gundogan remató desde la puerta del área, la pelota se desvió en Kompany que marcó el segundo tanto de su equipo.



Minutos más tarde, el español Silva controló la esférica dentro del área y disparó de zurda para sellar el resultado 3-0 a favor de su equipo.



Este título representa el sexto del delantero ex Independiente con la camiseta de los Citizens, mientras que es el primero del entrenador español desde su llegada a la institución.



Formaciones



Arsenal: Ospina; Bellerín, Mustafi, Koscielny, Monreal; Xhaka, Wilshere, Elneny o Ramsey; Iwobi, Özil, Aubameyang,



Manchester City: Bravo; Walker, Stones, Otamendi, Zinchenko; Fernandinho, Gündogan; Sterling, David Silva, De Bruyne; Agüero.



Árbitro: Craig Pawson