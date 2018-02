Siguiendo el legado de San Martín estamos en el camino correcto” Domingo, 25 de febrero de 2018 El vicegobernador Gustavo Canteros ratificó su compromiso de “honrar el legado del General José de San Martín en el rol que me asignó la ciudadanía, en cada decisión que me toque tomar para mejorar la calidad de vida de la gente”.



Canteros acompañó al gobernador Gustavo Valdés en los actos oficiales por el natalicio del Libertador de América, donde resaltó “el ejemplo de entrega y compromiso patriótico de nuestro máximo héroe”, a la vez que destacó “la dinámica de la gestión encabezada por el actual mandatario provincial”.



“Hoy puedo decir que somos un gran equipo legitimado por el respaldo popular y gracias a ello contamos con las herramientas para desarrollar a Corrientes sobre el principio básico de defensa de nuestra soberanía, como nos enseñó San Martín”, dijo Canteros desde Yapeyú.



El vicegobernador destacó “la dinámica de la actual gestión, que por primera vez trabaja en sincronía con el Gobierno Nacional e integrando a las administraciones municipales con un objetivo central que es dotar a Corrientes de la infraestructura que necesitamos para producir”.



“Estamos honrando al General San Martín de la mejor manera, demostrando que somos capaces de trabajar en equipo y con inteligencia, con objetivos claros y decisiones que apuntan a la consolidación de Corrientes como epicentro de la producción de alimentos, del turismo y la forestoindustria”, resumió Canteros.



El vicegobernador resaltó además la “puesta en valor de Yapeyú como tierra natal del Libertador, ya que antes no teníamos acompañamiento nacional para darle a esta ciudad la gravitación histórica que hoy adquiere con actos y actividades relacionadas con la historia sanmartiniana”.



“Hoy tenemos a Yapeyú como núcleo de los tributos al Padre de la Patria, con eventos que nos llenan de orgullo como el encuentro nacional de ex granaderos que han llegado hasta el solar natal para rendir homenaje al creador del más glorioso regimiento de nuestro país”, subrayó.



Canteros expresó su “satisfacción por la presencia de los ex granaderos de todo el país en nuestra provincia” y aseguró que “en la medida que sigamos el ejemplo sanmartiniano, estaremos seguros de ir por el camino correcto”.