D'Onofrio: "Implicar a Macri en el fútbol es un disparate"

Sábado, 24 de febrero de 2018

"El presidente de la Nación tiene temas mucho más serios", declaró el directivo de River, que desligó a Macri de los últimos polémicos arbitrajes





Rodolfo D'Onofrio brindó una conferencia de prensa junto a Jorge Brito, en medio de un clima espeso previo a la disputa de la Supercopa Argentina entre River y Boca en Mendoza. Antes de recibir preguntas, desligó de toda responsabilidad por los errores arbitrales a Mauricio Macri.



"Hay un disparate que está pasando: el de implicar al presidente de la Nación como si algo tuviera que ver con el fútbol. Es hincha y fue presidente de Boca, pero eso no tiene absolutamente nada que ver. Tiene temas mucho más serios", manifestó el máximo mandatario riverplatense, junto al vicepresidente primero del club.



Además, se mostró muy predispuesto a sumarse a un cónclave (se llevaría a cabo el 2 de marzo) con miembros de la AFA, de la dirección nacional de arbitraje y de Boca, antes del Superclásico del día 14, en el que habrá un título en juego. "Tendremos una muy buena reunión. Hay que sacar esta locura, el River-Boca es fascinante y apasionante, pero es un juego", remarcó.



Consultado por un mensaje que publicó y generó mucho revuelo después del polémico arbitraje de Jorge Baliño en el duelo frente a Godoy Cruz, argumentó que sus palabras se sacaron de contexto: "El lunes en Ezeiza hablé con varios jugadores, con Gallardo y con Francescoli y tuve la sensación de que River tenía que estar unido, que fue la primera parte del tuit. Sentí que nos habían pegado y nos había dolido, que era duro. Pero encontré a los jugadores y cuerpo técnico con ganas de doblegar todo y lograr en la cancha los objetivos que nos hemos planteado".





Respecto a la floja campaña que está haciendo el conjunto dirigido por Gallardo, se alineó con los pensamientos del entrenador y consideró que las performances individuales no han sido las adecuadas y que los nuevos jugadores todavía se están integrando.



"Los noto como que no quieren que los quiebren y van a ir por todo", sentenció D'Onofrio.