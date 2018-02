CEF con nueva disposición nacional a partir de marzo

Sábado, 24 de febrero de 2018

La Provincia acompañará gestiones de frigoríficos para las adquisiciones de controladores fiscales





La Provincia, a través del Ministerio de Producción, se comprometió hoy a acompañar las gestiones de los frigoríficos para las adquisiciones de equipos de controladores electrónicos de faena (CEF). Corrientes cuenta en la actualidad con 30 plantas en funcionamiento y el sistema de control es obligatorio a partir de marzo, sin excepción, por lo que se trabajará en conjunto y con cada frigorífico para cumplir con la nueva exigencia nacional. Lo cierto es que quien no demuestre fehacientemente haber adquirido los equipos al 28 de febrero próximo no podrá faenar ganado bovino.





Este jueves por la mañana, el Ministerio de Producción convocó a propietarios y representantes legales de todos los frigoríficos de la provincia, oportunidad en la que además de informar los alcances de la nueva disposición, también se debatió sobre cómo hacer frente a la nueva exigencia y avanzar con la adquisición de los equipos. Los CEF son un sistema de balanzas y cámaras de video sincronizadas que permiten capturar datos e imágenes en el palco de faena de todos los frigoríficos y mataderos del país y transmitirlos encriptados en tiempo real al centro de monitoreo de la Dirección de Control Comercial Agropecuaria.





La reunión, a la que asistieron representantes de 28 frigoríficos, se realizó en el Salón Auditorio de la cartera productiva, y fue presidido por el secretario de Agricultura y Ganadería, Lic. Manuel García Olano, y la directora de Producción Animal, Med. Vet. Sara Romero, quienes hicieron un paneo de la situación de la provincia en materia de faena y lo que representa la incorporación en cada una de las plantas –sin distinción de tamaño, categoría y/o ubicación- de esta herramienta que busca combatir la informalidad en el comercio de las carnes.





Como Ministerio de Producción, García Olano transmitió el compromiso de acompañar las gestiones para la adquisición de las nuevas balanzas electrónicas, y que como institución ya se avanzó en el pedido de presupuestos a varias firmas por intermediación del Instituto de Fomento Empresarial (IFE). Lo que se busca es concretar una compra general de equipos para todos los frigoríficos, con la posibilidad de obtener mejores precios por unidad.





En la oportunidad se dieron a conocer tres presupuestos que no solo variaban en precios sino también en costos de instalación, algunos de ellos incorporados en el precio final. Se aclaró, sin embargo, que la Provincia no va a subsidiar la compra de ninguno de los equipos, pero si pone a disposición líneas de financiamientos y herramientas con las que se cuenta.





Al finalizar la reunión, los representantes de los frigoríficos plasmaron su adhesión al ofrecimiento de acompañamiento de la Provincia y, en base a los datos obtenidos, en los próximos días se consensuará cómo se avanzará con las gestiones. En todos los casos y aun cuando el ofrecimiento es para todos, a cada frigorífico se les elaborará un esquema individual por contar cada uno con una realidad distinta.





Es de recordar que esta nueva disposición nacional se decidió a principios de febrero en el marco de una reunión de la Mesa de las Carnes con Guillermo Bernaudo, secretario de Agricultura y Ganadería de la Nación, y Marcelo Rossi, director de Control Comercial nacional, en la cual quedó inamovible la fecha de adquisición de los equipos, según Res.3E/2017. Por Corrientes y a los fines de interiorizarse de la nueva disposición, el secretario de Agricultura y Ganadería de la Provincia se reunió en Buenos Aires con el subsecretario de Ganadería de la Nación, Rodrigo Troncoso.