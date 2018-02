La Provincia efectuó al sector docente una propuesta salarial por encima de la inflación proyectada en el año

Sábado, 24 de febrero de 2018

En la misma sintonía con lo anunciado oportunamente por el gobernador Gustavo Valdés, a fin de garantizar el normal inicio del ciclo lectivo, la Provincia hizo una oferta salarial a los gremios docentes, por encima de las pautas inflacionarias previstas para este año.







En el marco de la mesa de diálogo abierta con el sector docente, este viernes se concretó en la Sala de Situación del Ministerio de Educación la segunda reunión con representantes de los distintos gremios, entre ellos ACDP, AMET, SUTECO, SADOP, MUD y UDA.



La misma fue encabezada por la ministra de Educación, Susana Benítez y el subsecretario de Hacienda y Finanzas, Marcelo Rivas Piassentini, acompañados por el tesorero General, Jorge Gazzo y los subsecretarios Julio Navías (Gestión Educativa) y Mauro Rinaldi (Gestión Administrativa).



El encuentro fue positivo y de acuerdo a los conceptos vertidos por la ministra Susana Benítez, “en esta segunda mesa de diálogo hemos efectuado al sector docente propuestas salariales acordes a las condiciones presupuestarias de Corrientes, cumpliendo con la palabra empeñada” e indicó que los gremios la van a “evaluar y seguramente harán una contrapropuesta, por lo que nos volveremos a reunir el martes venidero a las 10, nuevamente en el ministerio de Educación.



“La contrapropuesta forma parte de la mesa de diálogo que el gobierno provincial ha abierto, lo que es muy importante en este ámbito de democracia”, puntualizó.



Detalles de la propuesta



El funcionario de la cartera de Hacienda y Finanzas, Marcelo Rivas Piassentini, fue el encargado de dar a conocer en que consiste la oferta salarial efectuada a los docentes.



Sobre las alternativas de recomposición, Rivas Piasentini explicó que la propuesta salarial abarca varios conceptos del salario del sector docente que tiene una complejidad importante respecto a su liquidación si se compara con el resto de la administración central. Siguiendo esta línea temática expresó que “por lo tanto decidimos avanzar en varias medias que integran el salario desde el concepto denominado fondo compensador provincial, que tiene que ver con una cifra que básicamente impacta a toda la línea independientemente de la antigüedad”.



Por otro lado, expuso la necesidad de mejorar el salario básico del sector con una recuperación en tres tramos planteados para este año, que comenzaría en el mes de marzo, siguiendo con julio y octubre.



“Es imposible para el tesoro provincial hacer frente a la recomposición en un solo tramo”, dijo el ministro, dejando en claro que “para generar previsibilidad y sustentabilidad en el tiempo, necesariamente tenemos que ir a un esquema de tramos, estamos ligados muy fuertemente al flujo de recaudación, tanto nacional como provincial”.



Según precisó el funcionario, dichas medidas tendrían impactos tanto en el salario básico como en el fondo compensador y además “existen otras medidas, como la corrección del plus, que se tomarán aunque no son específicamente del sector pero que hacen al salario del bolsillo de los trabajadores del estado”.



En ese sentido, Rivas Piassentini no habló de porcentajes específicos porque no hay una determinación exacta, “ya que los mismos van impactando en función de la antigüedad de cada uno de los docentes”.



De tal manera, aseveró que “no estamos hablando de una medida salarial uniforme, pero que en todos los casos es por encima de los valores establecidos como inflación dentro de la pauta del gobierno nacional a través de la ley de presupuestos”.



“Estamos trabajando en el sostenimiento del salario real de los trabajadores de todos los sectores y en este caso del sector docente, y estamos trabajando para el resto de la administración para delinear las políticas salariales en la semana entrante”, aclaró.



Y para concluir, sostuvo que habrá una reunión el martes próximo en Educación en la cual surgirá la contraoferta del sector docente y resaltó que el diálogo sigue abierto entre las partes a fin de alcanzar un acuerdo satisfactorio.



Con las mejores expectativas de un inicio de ciclo lectivo normal



Por su parte, al referirse al inminente inicio del ciclo lectivo, la ministra+ Susana Benítez dijo tener las “mejores expectativas de que se realice con total normalidad” y reforzó su idea al señalar que desde el “estado seguimos trabajando para garantizar el normal inicio del ciclo lectivo y más allá de las discusiones salariales, tenemos otras tareas que venimos llevando adelante, recorriendo las escuelas en toda la Provincia, junto a los docentes y directivos, tomando contacto permanente con la comunidad educativa y atendiendo las necesidades”.



Para la funcionaria provincial, “nos estamos preparando para que el comienzo sea normal, juntos vamos a salir adelante y llegar al mejor acuerdo entre las partes” y enfatizó que más allá de cualquier coyuntura, "no debemos olvidarnos que detrás de cada docente hay un niño o joven y porque no un adulto y una familia que está esperando e invirtiendo en la educación de sus hijos”.