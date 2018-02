Renunció el número dos de Unicef por "comportamiento inadecuado" Viernes, 23 de febrero de 2018 En medio de las escándalo de abusos que afectan a varias ONG humanitarias, el número dos de Unicef, Justin Forsyth, renunció a su cargo hoy tras ser acusado de tener conductas inapropiadas hacia mujeres cuando trabajaba en la organización británica Save The Children, informó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.

"La directora ejecutiva Henrietta Fore aceptó hoy la renuncia de Forsyth a su puesto de director adjunto de Unicef", dijo el organismo en un comunicado. "Estamos agradecidos con Forsyth por su trabajo en los últimos dos años para abogar por los chicos más vulnerables y ayudar a progresar la misión de Unicef de salvar la vida de niños. Esta misión es ahora más importante que nunca", añadió.



Justin Forsyth se convirtió en director ejecutivo adjunto de Unicef en 2016 después de dejar su puesto como director ejecutivo de Save the Children, donde enfrentó denuncias de tres trabajadoras.



El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, anunció este mes una política de tolerancia cero sobre acoso sexual en la organización mundial.



Escándalo



La dimisión se produce en medio del escándalo que afecta a la organización británica Oxfam sobre actos de prostitución en Haití. Oxfam es una confederación de aproximadamente 20 organizaciones humanitarias que emplea a 10.000 personas en todo el mundo y decenas de miles de voluntarios.



En tanto, la ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) declaró que el año pasado tuvo 24 casos internos de abuso sexual, y el Comité Internacional de Rescate (IRC, por sus siglas en inglés) admitió que hubo tres casos de la misma naturaleza durante sus operaciones en la República Democrática del Congo.



"El problema también se verifica en Naciones Unidas y en otras ONG", confirmó la abogada Megan Nobert, fundadora de la asociación Report the Abuse (Denuncie los abusos), que censó las ofensas sexuales cometidas por empleados humanitarios entre 2015 y 2017.



Agencia AFP