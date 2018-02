Lourdes mostró la lista de participantes de Bailando 2018

Viernes, 23 de febrero de 2018

El conductor twitteó después de que la "flamante angelita" le mostró a Ángel de Britoquiénes podrían estar en el certamen. La respuesta de ella.





Para su debut como panelista en Los Ángeles de la Mañana, Lourdes Sánchez no quiso pasar desapercibida y le llevó a Ángel de Brito una foto de la lista de posibles concursantes para el Bailando de este año que sacó entre los papeles delChato Prada. ¡Sin saber que Marcelo Tinelli iba a salir a chicanearla durante el programa y desde Twitter!



Lourdes junto con Ángel recorrieron el listado y fueron dando algunos nombres, mientras que con otros preferían jugar al misterio. “Hay un Maradona”, “hay una amiga de...”, “una bailarina clásica”, “el hijo de alguien groso”, “una ex angelita”, "una Barbie y una Laura", “youtubers”, repasaba los nombres el conductor. Gabo Usandivaras, Facundo Mazzei y Mariana Brey también eran parte de la lista… ¡yLourdes Sánchez se candidateó sola para el jurado!



A Marcelo no le gustó y, de manera divertida, salió al cruce: “¿Es verdad @AngeldebritoOk que @lourdesanchezok está mostrando la lista de participantes del #Bailando2018 ? Es una locura que le robe información a @elchatoprada. Mejor se hubiese quedado en Carlos Paz”, twitteó con picardía. Lourdes lo tomó con un humor y comenzó a desdecirse. “Es que en realidad no sé si era la lista. Yo la vi porque estaba en la mesa...”, dijo, con una risa nerviosa.



El conductor también se refirió a la autocandidatura de la pareja del Chato Prada para el jurado: “Sigue la lista de postulantes para el jurado del #Bailando2018. Ufff. @lourdesanchezok dice que tiene ‘todos los condimentos’ para serlo. Desconozco sus condimentos”, lanzó. Y Sánchez recogió el guante. “Primero, soy una bailarina. Conozco de pasos y no te voy a pifiar con el nombre de algunos, como pasó en otros casos. Como pasó con Pampita. Conozco mucho a los coaches y el jurado no hace mucho hincapié en ellos. Toman muchas ideas de afuera. Hay uno, sobre todo, que lo quiero agarrar”, enumeró, dejando en claro que puede ser filosa y revelando una interna con nada menos que Mati Napp, ex coach de Laurita Fernández.