Una actriz denunció públicamente a Juan Darthés por acoso: "Me besa, me mete la lengua, me agarra la mano y..."

Viernes, 23 de febrero de 2018

Anita Coacci escribió una extensa carta en la que relata el mal momento que le tocó vivir con el actor, mientras ambos participaban de "Gasoleros"







Luego de que Calu Rivero contara hace un tiempo que había decidido abandonar Dulce Amor debido a que Juan Darthés se excedía con ella durante las grabaciones de escenas íntimas, otra actriz realizó una nueva denuncia pública contra el protagonista de Simona.



Se trata de Anita Coacci, sobrina de Susana Rinaldi, quien publicó una extensa carta en su cuenta de Facebook contando su mala experiencia con el actor, cuando ambos realizaron una participación en la tira Gasoleros, entre 1998 y 1999, a quien hoy acusa por acoso.





"Cuando se calla mucho tiempo quizás al hablar sale todo desordenado y furioso, pero es tiempo. Estoy aguantando y conteniendo el decir o no decir y se acabó. Hoy leí que una vez más otra persona defiende públicamente a Juan Darthes. Yo no solo no lo defiendo, sino que le creo rotundamente a Calu R. y a todas las mujeres que deben existir y se callaron", arrancó su carta Ana a través de Facebook.



Luego siguió: "Este señor está como cara protagonista de una tira y la gente lo defiende y él con su abogada recurre sin tapujos a la Justicia", y contó su experiencia: "Se lo dije a muy pocas amigas, a la psicóloga y a mi madre (a mamá solo por arriba). A mi viejo ni se lo conté porque no estaba bien visto hablar de ciertas cosas. Porque era incómodo. Porque era mejor no traer problemas. Porque era mejor no comprometer a nadie. En aquel trabajo no dije nada porque pasaría lo mismo y era Pol-ka y yo no era nada más que una actriz más del montón que había conseguido hacer un par de capítulos en la segunda temporada de Gasoleros y con ilusión cuidaba mi trabajo lo mejor que creía poder".





Sobre el episodio puntual con el actor, dijo: "En un parate de la grabación estaba charlando en un camarín con JD, a quien conocía desde adolescente y le contaba que cuando era chica y mi viejo dirigía una comedia en la que él cantaba yo escuchaba siempre que iba una canción que me encantaba como la cantaba. Momento en el que el señor se desliza con la silla que tenía rueditas y se me tira encima, se para y me tira contra la pared, me besa, me mete la lengua, me agarra la mano y me hace tocarle su sexo, mientras me dice 'Mirá como me ponés'. Yo congelada y sin poder reaccionar. En segundos entró una de las chicas de vestuario y él se separó inmediatamente y yo me fui. Los días siguientes de grabación me persiguió. Terminé de grabar y no volví a verlo. Supe que mientras esto pasó su mujer estaba embarazada y eso me sumó más asco".



En su relato, cuenta que en su momento se calló "por miedo, por inseguridad" y porque nadie iría a apoyarla, pero que hoy los tiempos cambiaron: "Si las mujeres seguimos callando nos convertimos en cómplices. Yo no quiero ser más cómplice de lo aberrante ni quiero cubrir de algún u otro modo a una sociedad e industria que sigue siendo machista y en la que nos rodean personas que bajo su poder creen que pueden hacer con nosotras lo que quieran".



"Mientras escribo, tiemblo. Porque sé que al apretar publicar se puede llegar a venir una montaña en maremoto encima mío. Pero se terminó. Basta de justificar, apañar, defender y callar ante estas situaciones que tienen que terminar de una buena vez. Me disculpo frente a todos los que puedan sentir dolor o desilusión por haberme expuesto así, pero esto es necesario. Como dijo el gran Julio Cortázar 'No todo está perdido si tenemos el valor de proclamar que todo está perdido y hay que empezar de nuevo'. Nosotras ya empezamos y no vamos a parar", cerró Coacci.



Juan Darthes participó de la exitosa tira Gasoleros en 1998 y 1999, donde la actriz que hoy lo denuncia públicamente realizó una participación.