Mató a puñaladas a su ex mujer y a su hija en plena calle Viernes, 23 de febrero de 2018 La tranquilidad en la pequeña localidad neuquina de Las Ovejas se vio interrumpida abruptamente por un doble femicidio en plena vía pública. Un hombre de 40 años -identificado como Lorenzo Muñoz– acuchilló a su ex mujer y a su hija de 11 y se dio a la fuga.



El acusado tenía una restricción de acercamiento y una denuncia de abuso sexual contra la menor. Todo ocurrió después del mediodía de ayer, en la avenida Pedernera. Allí, Karina Apablaza (31) y la pequeña Valentina López Apablaza, fueron acuchillas por Muñoz, quien -según testigos- venía acosándolas desde hacía varios días. De acuerdo con la reconstrucción, el agresor primero apuñaló a la menor y luego a la mujer. Segundos después escapó por una zona de bosques.



"Estamos consternados y entristecidos como pueblo. No se puede creer tanta irracionalidad", señaló el intendente de Las Ovejas, Vicente Godoy. La Policía del Neuquén, por su parte, emitió un comunicado en el que lamentó el doble femicidio ocurrido esta tarde ya que la mujer y la nena eran familiares de integrantes de la fuerza. El cabo Juan Nicolás Apablaza, quien brinda servicio en Cutral Co, era hermano de Karina y tío de Valentina. En tanto, la policía Roxana Apablaza, quien se desempeña en el Departamento Móvil de Seguridad, era sobrina y prima de las víctimas. "Acompañamos a nuestros camaradas, familia y amigos, ante tan irreparable pérdida, elevando una plegaria para que encuentren la fortaleza que les permita sobreponerse a tanto dolor y congoja", dijo la policía.







Tras la fuga del femicida, las autoridades desplegaron un fuerte operativo para tratar de detenerlo mientras se realizan pericias y las primeras medidas ordenadas por el juzgado que intervino. El gobernador de la provincia, Omar Gutiérrez, decretó duelo provincial por el término de un día en honor a la memoria de ambas víctimas.



También lanzó las alertas a la Policía de Investigación de Chile, Gendarmería Nacional y a las fuerzas de seguridad de Río Negro y Mendoza. "Ante el fallecimiento de la señora Karina Alejandra Apablaza y su hija R. V. A. L. P., vecinas de la localidad cordillerana, el Gobierno acompaña a sus familiares, manifestando su más profundo pesar en este doloroso momento", expresó la Gobernación. Las Ovejas es una pequeña localidad ubicada a 500 kilómetros al norte de la ciudad de Neuquén, en el Departamento Minas de la provincia. El fiscal Ricardo Videla está a cargo del caso.