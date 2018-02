Solicitarán que imputado por la muerte de bombera vuelva a prisión Viernes, 23 de febrero de 2018 La bombera muerta tras el choque del carro hidrante en el que iba, hecho por el que está sospechado Carlos A., quien había sido excarcelado en la causa. No obstante, se pedirá que vuelva a la cárcel ya que recientemente lo denunciaron por abuso.





Durante los primeros días de marzo de año pasado, a consecuencia del choque de un autobomba que se estrelló contra una vivienda en la capital provincial, murió Vanesa Saucedo, quien pertenecía al cuerpo local de Bomberos Voluntarios. Ella se encontraba adentro del carro hidrante, el cual era conducido por Carlos A., quien primeramente fue detenido por el caso, catalogado como “supuesto homicidio culposo”, tras lo cual fue beneficiado con la excarcelación, lo que generó malestar en el ámbito familiar de la joven víctima. No obstante, los allegados ahora tienen una segunda oportunidad para que el sospechoso vuelva a ser puesto bajo prisión preventiva. Resulta que el sujeto, según se confirmó, fue denunciado por supuesto abuso sexual y además salió de nuestra provincia sin permiso judicial. Con estos elementos en la mesa, el abogado Juan Arregín, quien representa a la familia de Saucedo, solicitará que se revoque la excarcelación con la que había sido beneficiado Carlos A., quien era el jefe del cuerpo de Bomberos Voluntarios.

Debe recordarse que el choque en el que murió Vanesa ocurrió el pasado 10 de marzo cuando el carro hidrante en el que iba, y que era conducido por Carlos A., circulaba por avenida Estrada tras lo cual dobló de contramano por calle Viedma. El coche, que presuntamente venía de una emergencia y estaba cargado con cinco mil litros de agua, perdió el control apenas realizó la curva y se estrelló contra una casa. Las pericias efectuadas habrían descartado que el vehículo haya tenido algún tipo de desperfecto, por lo que el sospechoso fue detenido pocos días después de ocurrido el incidente. Sin embargo, la defensa del hombre presentó un pedido de excarcelación que llegó hasta la Cámara de Apelaciones, que finalmente otorgó el beneficio de libertad condicional, luego de que Carlos A. pagara una fianza de 10 mil pesos, según informaron fuentes consultadas por este medio. Más allá que el sujeto fue puesto en libertad, aparentemente no tenía permitido salir de la provincia sin que la Justicia lo autorizara. Asimismo el beneficio podía revocarse si cometía otro delito.

Según confirmó el letrado Arregín, ante la nueva denuncia contra el sospechoso, se intentará que se revoque el beneficio. Debe recordarse que para que una persona sea puesta bajo prisión preventiva debe existir peligro de que se entorpezca la investigación de alguna forma o bien que exista el riesgo de que huya. Esto último habría ocurrido la semana pasada.



Denuncia por abuso sexual

Son pocos los datos que se pudieron saber con respecto a la presunta violación a la que habría sido vinculado Aguirre y mayormente la información sólo pudo ser aportada extraoficialmente.

Lo que se indicó es que el sospechoso habría sido denunciado por una mujer, quien era allegada suya. Aparentemente, la presunta víctima convivía con Carlos A..

No trascendió el tipo de abuso sexual, aunque la persona habría registrado lesiones que motivaron a una hospitalización urgente debido a que supuestamente se trataban de heridas muy graves. No se confirmó que hayan sido de tipo sexual, vale aclarar.

Es así que aproximadamente el 12 de febrero se radicó la denuncia contra Carlos A., quien no obstante se habría ido de Corrientes luego de ese día.

Una semana después, el lunes, efectivos de la Policía de Inteligencia (PDI) de Santa Fe lo detuvieron en la localidad de Florencia. Luego de ello fue trasladado a la ciudad de Las Toscas, donde llegó un pedido desde Corrientes, para que sea trasladado nuevamente hacia nuestra provincia, medida que finalmente se concretó durante el martes.

Por la denuncia por abuso sexual, el hombre ya declaró ante el Juzgado encargado del tema. Resta saber si con todos estos nuevos elementos, la Justicia decide por fin proseguir con la prisión preventiva.

Hasta el cierre de edición, estaba encerrado en una unidad penal de la capital.