Jujuy confirmó que los extranjeros deberán pagar para usar los hospitales públicos

Viernes, 23 de febrero de 2018

Se abonará en concepto por atenderse en los hospitales públicos





El Gobierno jujeño confirmó que le cobrará a los extranjeros la atención en los hospitales públicos. Y ya analizan cuál será su costo. El seguro que deberán abonar por ese concepto, al ingresar al país, costará "entre 20 y 30 dólares", indicó el ministro de Salud de la provincia, Gustavo Bouhid.



La eliminación de la gratuidad de la atención para ciudadanos del exterior es parte de un nuevo Plan de Salud de Jujuy, que será presentado en la Legislatura local por el gobernador de la UCR-Cambiemos Gerardo Morales con la apertura de sesiones. Si bien el oficialismo está decidido en avanzar en ese sentido, el proyecto tendrá que ser aprobado por los parlamentarios.



"Si se aprueba el seguro para atención de extranjeros, debería ser entre 20 y 30 dólares por persona y se debería pagar ingresando a nuestra provincia", precisó Bouhid ante medios locales.



La decisión adoptada por la provincia alcanzó ayer una alta repercusión nacional. El gobernador Morales justificó su resolución en avanzar con el proyecto al afirmar que "es justo" y está basado en un "principio de igualdad" que se le quiera cobrar a los extranjeros por el servicio público.



"Van a tener que pagar por la prestación, como la pagamos todos los argentinos a través del sistema impositivo o de obras sociales. Estamos en línea con lo que pasa en los países limítrofes y en todas partes del mundo", resaltó el gobernador.



Desde la administración jujeña manifestaron que la obligación de pagar afectará solo a viajeros que no cuenten con un seguro médico contratado.



El gobierno de Jujuy no descarta en alcanzar un acuerdo con países como Bolivia, desde donde provienen muchos pacientes. "Queremos reciprocidad. Hoy en el hospital de Bolivia nos cobran y nosotros no le cobramos", indicó el ministro de Salud jujeño.



En este sentido, Bouhid recordó que con Chile se firmó un convenio de estas características en el marco de la visita del Papa Francisco al país trasandino. "Nosotros marcamos un hito con la atención al Papa con nuestros médicos en Chile. Pasaron las ambulancias y especialistas jujeños y los chilenos brindaron combustible y alojamiento, entre otros detalles", añadió.



"Esperamos realizar acuerdo con todos los países limítrofes. Hasta ahora solo lo tenemos con Calama", consideró.



La iniciativa de cobrarle a los pacientes extranjeros alcanzó ayer una alta repercusión nacional. El Gobierno jujeño apunta con la reforma volver más eficiente el servicio de salud, redistribuir las partidas presupuestarios en áreas prioritarias y urgentes, y recuperar una parte del dinero destinado a los tratamientos que se brindan regularmente a los pacientes extranjeros.



"Una cuestión es que sea algo excepcional como un accidente u otra intervención. Todo lo contrario es que sea de todos los días atenciones programadas, tratamientos todos los días y hasta derivaciones que luego debe pagar Jujuy", planteó Bouhid.