Preparan reuniones para desarrollar la Planificación Turística 2018

Sábado, 24 de febrero de 2018

El Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Turismo llevará a cabo una serie de encuentros que tendrán como sede a distintas localidades del interior y a la Capital correntina.





La actividad responde al Programa de Fortalecimiento Institucional, que tiene como fin trabajar en forma conjunta con los municipios y sector empresario de la Provincia a través de sus Direcciones y Secretarias de Turismo, federaciones, cámaras, cooperativas y asociaciones.



El objetivo es potenciar las acciones de fortalecimiento tendientes a mejorar la comunicación y articulación entre estos organismos y las distintas áreas y así dinamizar el territorio con Programas, Acciones y Herramientas. Este es un Programa de adhesión, y permite presentar las herramientas disponibles del Ministerio de Turismo Provincial para a todos los municipios y sector empresario turístico, que lo requieran y consideren necesario para incrementar la capacidad de gestión turística en el destino.



Así, se busca abordar herramientas de seguridad y protección al turista; lineamientos de calidad en la prestación de servicios turísticos; formación y capacitación continua que garanticen a largo plazo la calidad de la actividad turística en todos los productos y servicios; promoción y marketing; participación en ferias y misiones comerciales; y la elaboración del mapa de oportunidades de inversiones públicas y privadas.







Reunión técnica y operativa



De cara a lo que serán estos talleres participativos por corredores y microrregiones, se concretó este mediodía una reunión entre el ministro de Turismo Cristian Piris y los responsables de las áreas de Desarrollo de la Oferta, Promoción y Marketing, Prensa y Comunicación, Congresos y Eventos y Proyectos e Inversiones.



El funcionario provincial explicó que la intención de las reuniones es desarrollar la planificación de actividades del año, comentarles acerca del trabajo conjunto con la proyección de una mesa provincial de turismo donde intervengan el sector público y el privado. Para ello, también será oportuno convocar a otros sectores que no estén directamente relacionados al turismo, pero que en definitiva terminan teniendo una vinculación con la actividad. Pero en lo que respecta específicamente al turismo, avanzar en lo que va a ser la primera jornada de turismo receptivo, con la participación de todos los operadores turísticos: gastronómico, hotelero, transporte, agencia, etc.; generando de esta manera espacios para que ellos puedan hacer negocios a partir de la oferta de paquetes receptivos en la provincia.



Por otra parte, Piris señaló que el Ministerio de Turismo pondrá a disposición sus equipos técnicos para la articulación por corredores para promoción y difusión, también en materia de capacitación, calendario de eventos y fiscalización con el registro de prestadores de servicios.







Lunes 26, en Concepción



La reunión en la subregión Solar de las Huellas (área esteros del Iberá) tendrá como sede al Hotel Tobuna Suite de Concepción del Yaguareté Corá, a partir de las 15.30 horas. La convocatoria es para los municipios de San Lorenzo, Saladas, Tata Cuá, Tabay, Caá Catí, Santa Rosa, San Miguel, Mburucuyá y Loreto.



El temario prevé desarrollar Programa de Capacitación y Formación en Turismo. Oferta de capacitación turística 2018. Programas de desarrollo de la oferta local. Programa de Inversiones Turísticas. Líneas de fomentos vigentes. Como elaborar un Proyecto. Programa EMPRENDER Turismo. Programa de promoción, ferias y rondas de negocios. Promoción de productos turísticos. Comercialización con agencias de viajes. Ferias regionales, nacionales e internacionales. Turismo de reuniones. Calendario de fiestas populares, fundacionales, religiosas, deportivas, exposiciones, etc.



Además, Programa de fiscalización de productos y servicios. Inscripción de prestadores de servicios turísticos Ley de Turismo Provincial 6309/14. Actualización del banco de prestadores. Observatorio Turístico Provincial. Medición del movimiento de visitantes y turistas, por productos turísticos y por destinos.



Programa de Prensa y Difusión. Difusión de la oferta turística en la temporada de vacaciones y fines de semanas largos para el corredor. Visitas de familiarización con prensa. Difusión en redes sociales del Gobierno y del Ministerio. Conferencias y rondas de prensa para el corredor. Formación de la Mesa Provincial de Turismo. Jornada Provincial de Turismo Receptivo.