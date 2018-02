“Los correntinos tenemos un futuro enorme”, aseguró Valdés

Viernes, 23 de febrero de 2018

“Fue muy importante la visita a la ciudad de Buenos Aires”, afirmó el gobernador Gustavo Valdés al llegar a Casa de Gobierno y destacó sus recientes encuentros con el presidente Mauricio Macri; el ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.







El mandatario trajo así resultados positivos para Corrientes en materia educativa, modernización del Estado y desarrollo urbano para la capital provincial. “El Presidente cree que los correntinos tenemos un futuro enorme y es factible que venga próximamente”, anunció.



A su retorno de Buenos Aires, donde cumplió una intensa agenda de trabajo, el gobernador Gustavo Valdés se prestó a la requisitoria de los medios, poco antes de ingresar a su despacho en Casa de Gobierno.



Educación



Respecto al saldo que le dejó las reuniones que mantuvo en Buenos Aires, dijo en primer lugar que “fue muy importante la visita a la Ciudad de Buenos Aires, con varias reuniones, una de ellas con el ministro de Educación de Nación, Alejandro Finocchiaro, en la cual fuimos con un esquema de fondos que van a llegar a la Provincia, de programas preestablecidos y hubo un diálogo amplio y abierto sobre cúal es el rumbo que pretendemos para nuestra educación”.



Luego, Valdés aseguró que está hecha la invitación para que el ministro Finocchiaro venga a Corrientes , a fin de “evaluar los niveles educativos y la formación de los docentes y no dejar circunscripto solamente los temas a la discusión salarial, que es importante, sino de la educación en general”.



También, el mandatario valoró que “tengamos a nuestro ex ministro Orlando Macció trabajando a nivel nacional ya que es importante tener hombres de Corrientes que saben de nuestra problemática y nos dan un gran apoyo” y agregó que se apunta a la “educación 2030, con el objetivo y adaptar la currícula, algo que consideramos fundamental”.



Se viene el inicio del ciclo lectivo y Valdés puso de relieve que el “contacto con los gremios docentes es permanente” y al ser consultado sobre los anuncios salariales que podrían darse, afirmó que “el año pasado fuimos una de las administraciones provinciales que mayor aumento de sueldos dio y en un marco de equilibrio comenzamos a trabajar y conversar con los docentes para llegar a un acuerdo”.



“Debemos tomar conciencia del contexto económico en que estamos y de las necesidades de los alumnos y las familias de Corrientes para hacer nuevos anuncios”, expresó el gobernador, tras lo cual valoró que se haya llegado a un acuerdo en lo que respecta a la “canasta de útiles, en una medida que ayuda para que las familias y los empleados públicos para e puedan mandar a sus chicos al colegio sin inconvenientes, porque ante todo, para nosotros la educación es fundamental”.



Desarrollo capitalino



En otro tramo de sus conceptos, Valdés mencionó que en la reunión mantenida con el presidente Mauricio Macri, “fuimos acompañados por el intendente de la ciudad Capital, Eduardo Tassano, dando forma a los tres estamentos, nación, provincia y municipio”.



Y comentó que en la oportunidad se abordaron temas que tienen que ver con la planificación estratégica para la ciudad de Corrientes y en ese sentido precisó que “hay posibilidades de trabajar en conjunto sobre el Regimiento N° 9 de la Costanera, el puerto y lo que es vías navegables, el nuevo puerto de Corrientes, también el traslado de la Unidad Penal 1, ya que pretendemos recuperar un espacio para la ciudad y brindar mayor seguridad. Y analizamos inversiones que puedan mejorar los inmuebles que son de Vialidad Provincial”.



Por su parte, como parte de esa planificación, dejó en claro que “hemos conversado sobre la posibilidad de extender la Costanera Sur, es decir trabajando en cómo darle otro perfil a la ciudad de Corrientes”.



Modernización del Estado



Dentro de esa agenda de modernización, Valdés no quiso pasar por alto el encuentro que mantuvieron con el mantuvimos con el jefe de gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en donde “tratamos un agenda nutrida intercambiando opiniones con una administración eficiente, que representa un modelo a seguir”.



Al proseguir con su contacto con los medios, Valdés informó que es factible que el presidente Mauricio Macri venga próximamente a Corrientes. “Es el presidente que más a ha venido a nuestra Provincia, cree en los correntinos, cree que tenemos un futuro enorme y lo estamos acompañando. Es fundamental que los tres estamentos, nación, provincia y municipio hayamos estado sentados en Casa Rosada para resolver nuestros problemas, en medio de una relación madura con el gobierno nacional y vamos a seguir en esa línea”, aseguró.



Macri y el radicalismo



Otra de las cuestiones en la que se explayó Valdés fue el encuentro en Buenos Aires con referentes nacionales de la Unión Cívica Radical, en ese horizonte explicó que “cuando arranca el año legislativo nuestro partido hace su balance con sus legisladores nacionales y autoridades del comité nacional, con los nuevos objetivos. Fue muy bueno y analizamos no solo la agenda legislativa, sino también aspectos de la política actual que tiene sus ribetes y arista” y acotó que “también fuimos a Olivos y nos recibió el presidente Macri . Son encuentros que hacen muy bien a la institucionalidad de la Argentina”.



Yapeyú



Sobre los actos que se realizarán el domingo venidero en Yapeyú, por un nuevo aniversario del natalicio del General José Francisco de San Martín, Valdés señaló que “las invitaciones han sido cursadas para funcionarios nacionales” y anheló que “tengamos un gran día para celebrar el acto recordando a nuestro prócer, dejando atrás esas historias oscuras del pasado en donde la nación le daba la espalda”.



Participación Público Privada



Seguidamente, Valdés se refirió al proyecto de ley de Participación Público Privada, que obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados y pasa ahora al Senado. “Nosotros enviamos el proyecto y lo consideramos urgente y necesario para comenzar a trabajar en la Provincia. Era uno de los puntos centrales, hablar de desarrollo y lograr el interés del sector privado y que haya inversiones”, declaró.



Y finalizó expresando que Corrientes tiene “enormes posibilidades y consideramos como fundamental avanzar en ese punto, por lo cual era vital el tratamiento en sesiones extraordinarias, ya que con normas que nos brindarán herramientas eficientes para resolver cuestiones que tenemos pendientes”.