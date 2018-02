Los ministros Rodríguez y Vara, junto al intendente Tassano, verificaron trabajos en el Canal 5

Jueves, 22 de febrero de 2018

El ministro de Obras y Servicios Públicos, cdor. Bernardo Rodríguez, junto a su par de Producción, Jorge Vara y el intendente de la Capital, Eduardo Tassano, verificaron la marcha de los trabajos en el Canal 5, perimetral del aeropuerto local, donde además de limpiar y profundizar el mismo se está preparando la zona de la ruta 12 por donde habrá de pasar subterráneamente un túnel liner para conectar la cuenta Santa Ana al rio Paraná, evitando el anegamiento de alrededor de más de más de 2,200 hectáreas.







Rodríguez destacó que “estas tareas se enmarcan siguiendo expresas instrucciones del gobernador Valdés, acerca de prestar toda la ayuda posible a la comuna capitalina para ir solucionando todos los problemas de anegamiento que sufre la ciudad”.



El ministro señaló que “en los últimos tiempos se sufijo mucho las inclemencias del tiempo, y no solo la ciudad se vio afectada, sino toda la provincia, razón por la cual estamos trabajando en diferentes frentes, en toda la parte norte de la Provincia muy estrechamente con el ministerio de la Producción atentos al conocimiento que tiene el ing. Vara sobre la cuestión agua, a fin de generar nuevas cuencas que nos permitirán desaguar gran parte del agua al rio Paraná, evitando que esta sature y se acumule en las cuencas del Riachuelo y del Empedrado“.



Por otra parte, Rodríguez manifestó que “el plan hídrico está en marcha y a buen ritmo, porque muchas obras de limpieza y profundización de canales se están haciendo y continuarán en un trabajo mancomunado entre la Provincia y el municipio, pero también hay que ser conscientes en que donde hay intervenciones más amplias y ambiciosas, especialmente por el nivel de trabajo y costos, hay que tener paciencia porque son obras que no se concretan de un día para otro”.



No obstante aclaró, “nuestro firme compromiso es traer soluciones definitivas a la Capital y en eso estamos trabajando”.



Las Obras



El Canal 5, está ubicado en la zona perimetral sur del aeropuerto local, donde se verificó los trabajos de movimiento de tierra y profundización del canal con vista a facilitar la construcción del túnel liner sobre ruta nacional 12 a cota 56, que tendrá una longitud de más de 70 metros y 2,20 metros de diámetro, para luego dejarlo habilitado aguas abajo.



Con estas obras, incluidas dentro del plan Hídrico, se conectará la cuenca del Santa Ana, una 2245 hectáreas con el rio dando solución a muchos problemas de anegamiento en la zona, incluyendo a los registrados en los barrios Cremonte, San Ignacio, Flier, Lomas, Parque Cadenas, Sapucay, Eragia, Laguna Soto y Dos lunas, entre otros, todos colindantes a la Rotonda de la Virgen y las rutas provinciales 5, 43 y 99.



Por otra parte, se recordó que el excedente de tierra producido por estos trabajos, alrededor de 40mil metros cúbicos de suelo seleccionado, será volcado a las calles de la ciudad para su adecuado mantenimiento y conservación, en el marco de la interacción Provincia-Municipio.-



Cabe destacar que previamente los funcionarios recorrieron el parque Cambá Cuá donde analizaron diferentes alternativas para la instalación de una planta de bombeo que permita, en el menor tiempo posible, retirar el accedente de agua que se acumula en los piletones del tradicional paseo local. En tiempo de lluvias y crecientes.