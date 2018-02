Se mudó por la inseguridad y lo asesinaron en la puerta de su nueva casa

Jueves, 22 de febrero de 2018

Un joven de 27 años murió al recibir un tiro en la espalda, mientras intentaba defender a una vecina de un robo en un barrio de La Matanza. Estaba casado y tenía tres hijos menores





Ni siquiera tuvo tiempo de ser más precavido. Intentó escapar de una amenaza y terminó siendo una nueva víctima de lo que tanto temía. Un joven de 27 años de La Matanza llamado Elvio Avilés fue asesinado por delincuentes en la puerta de su casa cuatro días después de haberse mudado por la inseguridad en su barrio.



El hecho ocurrió el martes poco después de las ocho de la noche, cuando Avilés vio que dos ladrones estaban asaltando a una vecina; él intentó ayudar a la chica y esa decisión fue fatal: lo asesinaron de un disparo en la espalda.



A lo largo de las últimas dos semanas, el joven había decidido mudarse junto a su esposa Nadia Acosta y los tres hijos de ambos, Luca (7años), Maia (5) y Ulises (2) dentro del mismo barrio de Ciudad Madero, en La Matanza.



Para realizar la mudanza, Avilés aprovechó para pedirse dos semanas de vacaciones. Su regreso al trabajo fue precísamente el mismo día del crimen.





"Se había mudado hace cuatro días acá, pero siempre vivió en Madero, lo conocía todo el mundo. Él era una persona muy buena y siempre trató de ayudar a los otros", afirmó en medio del dolor su madre, Yamile, ante la prensa.



"Él estaba volviendo de trabajar. Vio que le querían robar a una amiga de su hermano y trató de impedirlo, pero le dieron un tiro por atrás", agregó.



La mujer en cuestión se llama Melisa Espíndola, de 27 años, quien luego reconocería el robo y que los delincuentes le sustrajeron sus pertenencias antes de abrir fuego.





Según informaron fuentes policiales, después de cometer el crimen, los dos delincuentes se fugaron en una camioneta Renault Sendero roja.



Aún no se definió cuáles fue el intercambio de palabras entre Avilés y los ladrones en los instantes previos al asesinato.



Nadia Acosta, la viuda de este trabajador de una empresa de seguridad privada, aprovechó para despedirse de su amado con un emotivo mensaje en las redes sociales.



"Te amo y vas a estar siempre en mi corazón. Sé que desde donde estés nos vas a cuidar. Mi amor, te me fuiste muy pronto, no hay explicación para todo lo que estoy sintiendo en este momento… Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que a nuestros hijos no les falte nada. Sé que no te gusta que esté mal, pero voy a tratar de estar bien por los frutos de nuestro gran y loco amor", afirmó la joven.



Los responsables de la investigación del caso intentaban a última hora del miércoles acceder a las cámaras de seguridad de las calles de Ciudad Madero y definir también si había un tercer delincuente en el hecho.