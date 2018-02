"La única que faltó en el palco fue Cristina, es la que lidera ese grupo" Jueves, 22 de febrero de 2018 El jefe de Gabinete aseguró que una movilización "no va a condicionar a la Justicia". Además, señaló que el Gobierno no tiene previsto convocar al líder sindical



"Si la reunión es para hablar de los temas judiciales, el Presidente no es la persona indicada". Así, rápidamente, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, desactivó la posibilidad de un encuentro entre Mauricio Macri y Hugo Moyano, algo que el líder sindical deslizó luego de la masiva movilización sobre la avenida 9 de Julio que lo tuvo como orador central.



Además, para el funcionario nacional hubo una ausente en el palco que acompañó a Moyano: la ex presidenta Cristina Kirchner. "Es la líder de ese grupo, que viene demostrando una actitud antidemocrática desde el cambio de mando", planteó, y agregó: "Pasó una marcha, se movilizó mucha gente, se gastó mucha plata, se complicó un poco la vida, pero no cambian los desafíos de poner de pie a un país al que muchos que estaban en ese palco lo dejaron en malas condiciones".



En esta línea, Peña afirmó que pese a las críticas del secretario general de Camioneros, el Gobierno tiene "mandato fuertemente ratificado" para implementar sus políticas. "Pensamos un país distinto a los (Roberto) Baradel, los Aníbal Fernández, los (Eugenio Raúl) Zaffaroni o los Máximo Kirchner", aseguró en radio La Red.





Para Peña, la consigna central de la marcha de ayer fueron "las cuestiones judiciales" contra el líder sindical, algo que –afirmó– "no tiene nada que ver con lo que pasa en la calle". "No nos sorprende que el kirchnerismo plantee un cambio de rumbo, nosotros tenemos que seguir apostando a la vía institucional, la legalidad; uno de los datos positivos es que fue tranquila, en paz, eso es una evolución", señaló.



Por otro lado, se refirió a la posibilidad de un encuentro entre Macri y Moyano. "No hay un tema específico que lo amerite. El presidente ha tenido siempre una actitud de diálogo con el sindicalismo. Estamos trabajando a través del Ministerio de Trabajo para que los trabajadores estén mejor. Si él se quiere reunir por temas judiciales, el Presidente no es la persona adecuada", reconoció el funcionario.



Por último, y al ser consultado por la renuncia del ahora ex subsecretario general de la Presidencia, Valentín Díaz Gilligan, Peña destacó el avance de la Ley de Acceso a la Información y la transparencia, porque se investiga "desde el Presidente hacia abajo". "No hay un caso de corrupción en nuestro Gobierno, pueden haber casos que son de interpretación, pero no son de corrupción, por lo que queremos elevar la vara de la institucionalidad".