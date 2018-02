La Cámara de Diputados otorgó media sanción al proyecto que agilizará e incentivará las obras públicas

Miércoles, 21 de febrero de 2018

La iniciativa que pasa al Senado para su tratamiento, propicia y facilita un marco institucional adecuado para la inversión privada en obras de infraestructura y servicios necesarios para el desarrollo integral de la provincia de Corrientes.





El proyecto aprobado en la Cámara de Diputados de la Provincia de Corrientes, en la sesión de este miércoles, adhiere a la ley nacional Nº 27.328 “De los contratos de participación público-privada”, con las leyes complementarias y reglamentos para su aplicación en la provincia, con los órganos competentes, normas procesales y jurisdicción provincial.



La iniciativa, que pasa al Senado, según lo fundamentado, establece compatibilizar los intereses públicos y privados al mismo tiempo, agilizando el procedimiento para las obras previstas en Corrientes. “Es sumamente ventajosa, operativa y controlable”, señalaron durante el debate.



“La implementación de la misma, propicia y facilita un marco institucional adecuado para la inversión privada en obras de infraestructura y servicios necesarios para el desarrollo integral de la provincia de Corrientes y a su vez contribuye al logro de una actividad económica sustentable, con equidad social y territorial en la República Argentina”, señala textualmente los fundamentos remitidos por el Poder Ejecutivo oportunamente -reiterado en el encuentro parlamentario-.



Cabe mencionar que la comisión de Asuntos Constitucionales otorgó dos despachos: uno “de mayoría” sin modificaciones, y otro “con cambios” en sus articulados (a propuesta del bloque PJ); aprobándose el de mayoría por 18 votos en general, y 17 en particular.





Durante el debate hicieron uso de la palabra los diputados Eduardo Vischi, Ernesto Meixner, Horacio Pozo, Félix Pacayut, Ana Pereyra, Cesar Acevedo, Lucía Centurión, Aníbal Godoy, Analía Bestard, Albana Rotela, Oscar García, Adán Gaya, y Héctor López.







Desde el PJ se detalló los motivos de la "negativa" al proyecto en sus articulados, calificándola como “una Ley anarquista”, según las palabras de Félix Pacayut; y para Ernesto Meixner, la misma “hará huir a los inversores”, entre otras consideraciones que fueran expuestas extensamente.







El bloque PJ en su conjunto, propuso en el despacho de minoría una "auditoría externa" para mayor control, idea que no contó con el apoyo de sus pares.







No estuvieron en el encuentro parlamentario los diputados Martín Barrionuevo, Javier Sáez, Alberto Yardín.







Al finalizar el cónclave, el Presidente de la Cámara de Diputados Pedro Cassani, agradeció la “generosidad y la grandeza del Partido Justicialista, que pese a no coincidir con el proyecto tal cual vino, permitió el tratamiento. Esto me parece, es para rescatar”, afirmó.