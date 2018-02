Nahitan Nández deberá cumplir las tres fechas de sanción Miércoles, 21 de febrero de 2018 La Confederación Sudamericana no hizo lugar al reclamo del "Xeneize", por lo que el mediocampista se ausentará en los juegos de la fase de grupos de la Copa Libertadores



Finalmente, la Conmebol rechazó el pedido de Boca y Nahitan Nández deberá cumplir con los tres encuentros de suspensión en competencias internacionales.





La Confederación Sudamericana de Fútbol se expidió este miércoles y no hizo lugar al reclamo de la entidad Xeneize para que se le redujera la pena al mediocampista.





"La Jueza Única del Tribunal de Disciplina de la Conmebol resuelve no hacer lugar a la solicitud de Suspensión Condicional presentada por los señores Lucas Hernández del Club Atlético Peñarol y de Nahitan Nández del Club Atlético Boca Juniors", señalaron en un comunicado.





De esta manera, Nahitan Nández se ausentará de los primeros tres partidos de Boca en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Los mismo serán ante Alianza Lima en Perú, el vencedor de la fase previa Junior o Guaraní y Palmeiras.





Vale recordar que el futbolista uruguayo arrastra la pena desde su último paso por Peñarol, donde sufrió la sanción disciplinaria junto a Lucas Hernández, compañero de equipo. Ambos jugadores fueron partícipes de una batalla campal en el encuentro ante Palmeiras por la Copa Libertadores pasada.