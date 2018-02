Horóscopo para hoy 21 de febrero del 2018 Miércoles, 21 de febrero de 2018 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy

ARIES

Si se obsesiona con controlar todas las situaciones, podría llegar a sentirse más perdido.



Amor: Sume a la relación más romanticismo para salir de la rutina y devolverle la pasión a la pareja.

Riqueza: Tome decisiones equilibradas para aplicar sus planes y así no perjudicar al entorno.

Bienestar: Seguramente esté nervioso y ansioso, tómese el tiempo para oxigenarse y relajarse.



TAURO

Durante esta jornada, la Luna en su signo lo ayudará a expresar lo que siente sin disimular sus emociones más sensibles.

Amor: Frente a los reclamos de su enamorado, lo mejor será que trate de comprender sus puntos de vista.

Riqueza: Prepárese, ya que recibirá noticias favorables acerca de ese proyecto que tanto le interesa. Sus planes siguen encaminados.

Bienestar: Debería pensar cómo mejorar su estado físico. Opte por una dieta que le permita potenciar su vitalidad.



GÉMINIS

Sepa que sus ideas valiosas lo ayudarán a obtener los mejores resultados. Aprovéchelas en el ámbito profesional.



Amor: Una discusión por celos podría arruinar el día, sea un poco más maduro en el amor.

Riqueza: Confíe en su estrategia y recupere el tiempo perdido. Póngala en práctica.

Bienestar: Disminuya la cantidad de carnes. Coma más frutas y cereales que favorecerá su organismo.



CÁNCER

No le tema al futuro, fíjese metas que pueda cumplir. Aprenda a adaptarse a los cambios repentinos.



Amor: Busque la compañía cálida de su enamorado, ya que podría invadirlo la melancolía.

Riqueza: Evite discutir con sus colegas por más que no logre ponerse de acuerdo.

Bienestar: Libere su mente y espíritu optando por alguna terapia psicológica.



LEO

Una persona necesitará un consejo sano y usted deberá ser lo más objetivo posible. Tendrá que utilizar su sentido común.



Amor: Si quiere estar en armonía, trate de adaptarse a las reglas de convivencia con su pareja.

Riqueza: Momento para que apueste de lleno a su profesión. Sepa que con la certeza logrará sus objetivos.

Bienestar: No permita que la rutina y las obligaciones lo esclavicen. Bríndese una tarde en un spa.



VIRGO

Aplique su entusiasmo y acepte el desafío. En esta jornada, una propuesta lo dejará desconcertado.



Amor: De mensajes claros y su situación amorosa mejorará. Los requerimientos de su pareja lo asfixiarán.

Riqueza: No se relacione en actividades comerciales clandestinas. Podrán ocasionarle problemas a futuro.

Bienestar: Cuando realice actividad física, evite descuidar su salud, preocúpese por las articulaciones.



LIBRA

Debería evitar los pensamientos negativos que surgirán en su cabeza o se deprimirá demasiado. Hágalos a un costado.



Amor: Evite vivir a la defensiva. Manifieste su sensibilidad a la pareja.

Riqueza: Aplique su condición de líder para ganar un espacio en el ámbito profesional.

Bienestar: Hoy no será una jornada para esfuerzos. Lea un libro, escuche música o descanse.



ESCORPIO

Relájese y enfrente las situaciones con tranquilidad, logrará que los objetivos que se ha fijado se concreten uno tras otro.



Amor: No se sienta amenazado por las críticas que le hace su alma gemela. Reflexione y verá que son razonables.

Riqueza: Deje de improvisar en esos temas económicos, el resultado podría ser negativo y tormentoso.

Bienestar: Evite ser tan perfecto. Le irá mejor si se deja guiar por la intuición.



SAGITARIO

Hoy podrá invadirlo un profundo estado de nostalgia que lo ayudará a conectarse nuevamente con sus sueños e ilusiones.



Amor: Disfrute el día por completo con su pareja. La clave será la sensualidad y la pasión.

Riqueza: Será una jornada muy variable e intensa. Trate de no arriesgar dinero o cerrar tratos.

Bienestar: No postergue la compra de la entrada a ese espectáculo que tanto le atrae. Dese el gusto.



CAPRICORNIO

Contará con una gran energía que lo ayudará a desenvolverse frente a situaciones inesperadas. Déjese guiar por su instinto.



Amor: Intente ser fiel con las amistades, así podrá contar con el apoyo de ellas cuando lo necesite.

Riqueza: Adquiera una actitud responsable. Ocúpese de algunos temas financieros pendientes.

Bienestar: Tome sus vitaminas, ya que le resultará beneficioso para aumentar su energía anímica.



ACUARIO

Evite seguir sus impulsos irreflexivos. Hoy deberá medir cautelosamente cada paso que de en relación a ese asunto que lo preocupa.



Amor: Guíese por sus sentimientos y no deje que su orgullo opaque la relación.

Riqueza: Sea más prudente y no se juegue el todo por el todo en las transacciones comerciales.

Bienestar: Aléjese del ruido generalizado. Su mente y cuerpo le pedirá un descanso.



PISCIS

Será una jornada donde las dudas lo invadirán y se verá imposibilitado a tomar una determinación importante en su vida.



Amor: Otórguele un gesto de ternura a su pareja, antes que esta se lo reclame.

Riqueza: Discrimine con claridad las necesidades emocionales de las económicas, si no pida asesoramiento.

Bienestar: Hoy alguien muy querido, podría ayudarlo a mantener su equilibrio emocional y mental.