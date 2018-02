Valdés profundiza el rumbo del Gobierno provincial y avanza en seguridad, salarios y desarrollo de Capital

Miércoles, 21 de febrero de 2018



El gobernador Gustavo Valdés protagonizó una jornada maratónica en la que concretó sendos avances para el rumbo del Gobierno provincial en materia de seguridad, salarios y desarrollo para la ciudad de Corrientes.



El mandatario inició la jornada cambiando la plana mayor de la Policía para luego reunirse, acompañado por intendente Eduardo Tassano, con el presidente Mauricio Macri en Buenos Aires, al tiempo que gremios y funcionarios abrían diálogo en el Ministerio de Educación.







A última hora del lunes trascendió lo que Valdés concretó primera hora del día siguiente con un acto en la Jefatura de la Policía. El comisario general Félix Barboza pasó así a ser el nuevo titular de la fuerza provincial, con otros cambios: el Gobernador además renovó al resto de la plana mayor y jerarquizó las áreas policiales de Toxicomanía y Finanzas.







El mandatario provincial dijo que con estas medidas, más una promesa de reequipamiento, le brinda el “respaldo de todo el Gobierno” a la Policía para que “se preparen para los tiempos que vienen”, observando un recrudecimiento del accionar delictivo. Pero, no fue un cheque en blanco, porque le pidió, “del primero al último de los policías, seguir teniendo una institución fuerte y honesta”.







Y para que no dejar lugar a suspicacias, comenzó su discurso calificando como “un gran jefe” al saliente, Eduardo Acosta. Le dio así “un enorme agradecimiento”, considerando que “cumplió un ciclo” y que “es hora de dar un paso adelante”, porque “los plazos son inexorables”.







Esta puesta en función de la nueva cúpula comenzó antes de las 8 y no se extendió más de 30 minutos, pues Valdés emprendería vuelo inmediatamente hacia Buenos Aires junto a Tassano y el ministro secretario general de la Gobernación, Juan Carlos Álvarez. A las 14,15 el presidente Macri los recibió, acompañado por el titular del Plan Belgrano, Carlos Vignolo y otros funcionarios nacionales para abordar el “Desarrollo Costero”, un proyecto urbanístico para la capital provincial.







La idea ya era llamada, hace una década, “Puerto Madero correntino” durante la gestión de Vignolo como intendente capitalino, y ahora, con Nación, Provincia y Municipios alineados, cobra vigor al discutirse entre los jefes de los tres niveles de Estado. Y hubo avances concretos, pues durante la reunión de trabajo se analizaron detalles del Masterplan y las necesidades de financiamiento, así como también cuestiones inherentes a la ingeniería legal necesaria para su administración y puesta en marcha.







Mientras Valdés viajaba hacia ese encuentro en la Casa Rosada, en el Ministerio de Educación de la Provincia se reunían, la titular de la cartera, Susana Benítez y otros funcionarios con sectores docentes. “Se trabaja para tratar de lograr un arreglo”, adelantó a la prensa el Gobernador desde la Jefatura de Policía, tras el acto, y dos horas después, el subsecretario de Hacienda, Marcelo Rivas Piasentini confirmaba la intención al asegurar que “hay un principio de acuerdo”, el cual fue refrendado por la contraparte, a calificar José Gea, del gremio ACDP, como “muy positivo” el inicio del diálogo sobre la política salarial que aplicará el Gobierno provincial durante este 2018.







Son tres comienzos auspiciosos en un solo día, pero que deberán avanzar para que las metas propuestas sean alcanzadas. Claro que para cada ámbito los plazos son distintos, el más corto es el acuerdo con el sector docente para que las clases inicien normalmente en dos semanas, algo que Corrientes viene sosteniendo exitosamente en los últimos años a diferencia de otras provincias.







En materia de seguridad los resultados podrían verse a medio plazo, aunque los indicadores para evaluarlos no son fáciles de establecerse, ya que como el propio Valdés lo reconoció ante la nueva cúpula policial, “el delito va mutando y se va poniendo más violento”. Tal vez lo primero a juzgar pueda ser lo que el nuevo jefe se propuso cuando prometió ante los medios, “mayor protagonismo de los oficiales superiores en las calles”.







Y sobre lo que Valdés habló este martes con Macri, Tassano y Vignolo, el horizonte es claramente a largo plazo, puesto que se trata de un anhelo pregonado por todos los sectores de la sociedad hace mucho tiempo, pero postergado por los desencuentro políticos de dos décadas. Al respecto, el actual intendente capitalino entendió que “hora se puede empezar a pensar en una planificación que exceda a una gestión y podemos pensar en los próximos 20 o 30 años”.