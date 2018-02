Salud reitera las recomendaciones para prevenir Fiebre Amarilla Miércoles, 21 de febrero de 2018 Aquellas personas que viajen a países que han confirmado la circulación del virus deben aplicarse la vacuna como mínimo diez días antes de visitar el lugar. No deben revacunarse quienes hayan recibido una dosis luego del segundo año de vida.



El Ministerio de Salud Pública de la Provincia, a cargo de Ricardo Cardozo, reitera las recomendaciones para prevenir Fiebre Amarilla, recuerda que deben aplicarse la vacuna contra esa enfermedad quienes viajen a zonas de riesgo y no tengan contraindicaciones. La vacuna es gratis y está disponible en los centros de salud con vacunatorio de la provincia.



Es importante que todas las personas que vayan a viajar a países que han confirmado la circulación del virus de Fiebre Amarilla, se apliquen la vacuna como mínimo diez días antes de visitar el lugar a fin de generar una protección eficiente y evitar complicaciones durante el viaje.



Es prioridad prevenir la Fiebre Amarilla vacunando sólo a quienes visiten áreas de riesgo de adquisición de la enfermedad y no tengan contraindicación para la vacunación. No deben revacunarse quienes hayan recibido una dosis de vacuna contra la Fiebre Amarilla luego del segundo año de vida. Se evita de esta manera que reciban la vacuna quienes no tienen riesgo de enfermarse o tienen riesgo de desarrollar eventos adversos secundarios a su aplicación.



La vacuna está disponible y es gratuita en todos los centros de salud con vacunatorio de la Provincia. Además, para optimizar este servicio a los viajeros, continúa de lunes a viernes de 8 a 12 el vacunatorio que se instaló en el predio de la Dirección de Inmunizaciones (calle República Dominicana y Av. Raúl Alfonsín dentro del predio del Hospital Ángela I. de Llano).



“Se recomienda a la población que viajó a zonas de riesgo, que no se vacunó y que tiene una clínica de síndrome febril inespecífico con ningún foco respiratorio, que haga la consulta al médico para hacer el estudio de laboratorio”, indicó Angelina Bobadilla, a cargo de la Dirección de Inmunizaciones.



A su vez, explicó que “una vez que se detecta fiebre amarilla, el paciente queda en observación, internado, se le hacen las pruebas de laboratorio correspondientes de control del estado hemodinámico general del paciente y ver que todos sus órganos vitales estén bien”.



“El periodo crítico son de tres a seis días, que es el periodo febril en donde el paciente tiene que estar cuidado para que no le pique ningún mosquito para evitar la transmisión y la propagación del virus. Se recomienda repelente para ese periodo y mosquitero, entre otras medidas”, agregó.



Más información: https://www.argentina.gob.ar/salud/viajeros/vacunafiebreamarilla/brasil