Municipio y Provincia acordaron acciones conjuntas para potenciar la seguridad Miércoles, 21 de febrero de 2018 El secretario de Coordinación de Gobierno, Hugo Calvano, junto con el ministro de Seguridad de la Provincia Juan José López Desimoni, visitaron esta mañana el Centro de Operaciones y Monitoreo Municipal (COM) con el objetivo de potenciar la seguridad ciudadana mediante la instalación de más cámaras de seguridad y herramientas tecnológicas en diferentes puntos de la ciudad.



"Estuvimos recorriendo el Centro de Operaciones y Monitoreo municipal junto al Ministro; los equipos técnicos están haciendo un trabajo de relevamiento de infraestructura tecnológica que hay en la Ciudad, que pusimos a disposición para articular con la provincia", detalló Calvano.



"Vamos a buscar en conjunto potenciar la seguridad ciudadana a través de la instalación de más cámaras y más herramientas tecnológicas para la prevención de delitos", adelantó el Secretario de Coordinación de Gobierno.



"Es necesario trabajar en conjunto con el Gobierno Provincial", remarcó el funcionario. "Si tenemos una previsión de infraestructura de ampliar la dotación de cámaras, las aplicaciones para que los vecinos tengan herramientas de seguridad, es importante potenciar ese trabajo junto a lo que la Provincia ya está haciendo, para poder llegar a una mayor cantidad de barrios con una menor cantidad de recursos. Trabajando juntos y no compitiendo", enfatizó.



"El Municipio tenía operativas al iniciar la gestión 65 cámaras y hoy tenemos 95 cámaras operativas, vamos a seguir incrementando esta infraestructura porque es una herramienta útil no sólo para la prevención del delito sino en materia de tránsito y otras aplicaciones", dijo Calvano.



En este sentido, el ministro de Seguridad de la Provincia Juan José López Desimoni, resaltó que se trata de "un trabajo articulado como lo venimos planteando en distintos ámbitos. Lo importante es que hay una decisión política del gobernador Valdés de avanzar en ésto y una muy buena predisposición del intendente Tassano. No sólo en este sentido, sino en lo que significa el trabajo de la policía y la coordinación con la guardia urbana en materia de prevención", destacó.