La Justicia confirmó la condena contra Alexis Zárate Martes, 20 de febrero de 2018 El ex jugador de Temperley e Independiente fue acusado de violar a una joven de 22 años en 2014



La condena a seis años y medio de prisión había sido dictada el pasado 18 de septiembre por El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) número 1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, pero debía aguardarse a que quedara firme. Este martes la Sala II de la Cámara de Casación Penal de La Plata confirmó la sentencia contra el ex futbolista de Independiente y Temperley , acusado de violar a una chica de 22 años en 2014.



Esta tarde en los tribunales ubicados en Calle 7 entre 56 y 57 de la ciudad de La Plata se definió confirmar la condena contra el jugador de Independiente y Temperley por el delito de "abuso sexual" a Giuliana Peralta, de 22 años, quien lo denunció que el 16 de marzo de 2014.



Actualmente, el ex jugador de Independiente está libre a raíz de que el fallo anterior no está firme, inclusive este martes no estuvo presente en los tribunales platenses, ya que se encuentra realizando una pretemporada en Chipre con un equipo de Letonia en el que está a prueba.



Una semana después de que la primera sentencia, la abogada querellante Raquel Hermida Leyenda apeló la decisión de que quede libre, reclamando la duplicación de la pena y la reclusión inmediata del futbolista. Sin embargo, los pedidos de la querella para agravar la pena fueron descartados hasta ahora.



"Nosotros queríamos 13 años de prisión, pero aun así estamos conformes ya que es la primera vez que una acusación así, de un jugador de fútbol, llega a juicio y tiene una condena", puntualizó Hermida Leyenda y aseguró que su clienta "esta muy nerviosa" ya que "volver a vivir esto es un desastre para ella". La joven estuvo esta tarde en los tribunales pero se retiró poco antes de que finalice la sesión por una puerta trasera.



"Este caso ya sentó precedentes desde el punto de vista procesal, ya que es la primera vez que el contenido del relato de la víctima tiene valor probatorio", destacó la abogada. "Tomado el testimonio de la persona como prueba, se evita recriminalizar a mujeres y se revaloriza su palabra, antes siempre el relato de la víctima se ponía en duda", agregó.







La denuncia



Peralta denunció que fue atacada el 16 de marzo de 2014, cuando ella aún era novia de Martín Benítez, jugador del plantel de Independiente, tras ir a bailar a un boliche del partido bonaerense de Quilmes. La pareja se había quedado a dormir en la casa de Zárate.



Un vez en el inmueble, la joven se quedó dormida junto a su novio y cuando se despertó Zárate estaba abusando de ella, en ese momento Peralta "forcejeó con él y que comenzó a gritar para que Benítez se despertara, pero éste parecía seguir durmiendo", detalló la abogada.



Luego de más tres años de instancias legales y estar en "boca de todos", la víctima enfrentó el juicio que tuvo lugar en el Tribunal Oral número 1 de Lomas de Zamora en el que el futbolista fue declarado culpable del delito de "abuso sexual con acceso carnal" y condenado a seis años y medio de prisión.



"Ahora, 20 días o un mes después de que termine la audiencia, se resolverá y se pedirá automáticamente la prisión efectiva del delito cometido", anticipó Hermida.