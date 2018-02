El gobierno de Corrientes rendirá homenaje a los héroes de Malvinas

Martes, 20 de febrero de 2018

El gobierno de la provincia de Corrientes rendirá homenaje a los Héroes de Malvinas con un acto masivo que se desarrollará el 2 de abril en Curuzú Cuatiá.





La presentación formal se efectuó hoy en el Salón Verde de la Casa de Gobierno, oportunidad en la que se informó que el desfile conmemorativo se desarrollará en la Avenida Ignacio Rauch y concluido la marcha, que convocará a más de 1.000 ex combatientes , se servirá una cena para unos 4 mil comensales incluyendo a los veteranos de esa gesta, sus familiares y autoridades,m en la cancha de fútbol del Club Belgrano de esa ciudad.



Al pronunciar su mensaje, el ministro de Seguridad Juan José López Desimoni indicó que para el gobierno de la provincia de Corrientes es una política de Estado homenajear el día 2 de abril, un aniversario más de la recuperación de nuestras Islas Malvinas y fundamentalmente brindar el reconocimientos a nuestros héroes. Es así porque hace 8 años el doctor Ricardo Colombi trazó con buenas intenciones un tema que une a los argentinos como es la causa Malvinas.



Por ello dijo que “esta política de Estado”, hoy el gobernador Valdés (Gustavo) ha instruido para que se siga reconociendo, para que se continúe trabajando en el sentido expuesto. Para el gobierno de la provincia es un honor y también una obligación moral, poder cada año conmemorar este 2 de abril rindiendo homenaje pero también permitiendo a los ex combatientes confraternizar con sus camaradas y con sus familias” remarcó.



“El pueblo de Corrientes ha reconocido y seguirá reconociendo como siempre a sus héroes. Por eso el gobierno de la provincia no puede estar ausente y no puede estar menos que comprometido con su pueblo, con sus héroes y con la historia para que este acontecimiento que cada año se conmemora el 2 de abril, sirva para las futuras generaciones y para lo que tengamos que hacer como provincia los desafíos que tenemos por delante; para quienes el compromiso de quienes han dejado su vida allí y de los que han pasado y tenido la posibilidad de volver, reinsertarse en la sociedad, y para un gobierno que tiene la obligación de mantener viva la memoria de los argentinos y especialmente los correntinos esta causa Malvinas”, expresó el ministro.



A su vez, el director provincial de Malvinas, José Galván, agradeció al intendente Yrigoyen , al diputado Cassani, al diputado Fernández Affur, a su camaradas que vinieron desde distintos puntos de la provincia y entre otros conceptos recordó que hace 8 años se conmemora la gesta de Malvinas, el 2 de abril en el interior. “El año pasado en Mercedes fue multitudinario y este año se hará el homenaje en Curuzú Cuatiá”, dijo, destacando que siempre contó con el apoyo del gobierno provincial, que le dio valor y reconocimiento a los héroes correntinos de la gesta de Malvinas en 1982, a partir de la gestión del ex mandatario Ricardo Coloimbi.



El diputado provincial José Fernández Affur, convocado por las actuales autoridades para coordinar el acto de reconocimiento teniendo en cuenta que tuvo esa misión el año anterior en Mercedes, indicó que el lugar elegido para el desfile es la Avenida Ignacio Rauch entre la Avenida Bicentenario y Laprida en una extensión aproximada de 350 metros. La marcha se iniciará a las 18 primero con unos 1.000 ex combatientes y luego desfilarán alumnos de establecimientos educativos junto a efectivbos de las fuerzas armadas y de seguridad.



Se instalarán tribunas para unas 5 mil personas sentadas, en tanto se estima que otras 6 mil más podrán apreciar paradas el paso de los ex combatientes, acompañados por los sones de bandas de música militares. Se colocarán equipos de sonido unificados y se hará un refuerzo de iluminación en toda la avenida; también está prevista la formación de banderas de los diferentes centros de ex combatientes de toda la provincia y habrá discursos de práctica en este tipo de reconocimiento.



Finalizado el paso de las formaciones, estimado para las 21, se servirá una cena con la participación de unas 4 mil personas entre agasajados, sus familiares, autoridades e invitados especiales, en la cancha de fútbol del Club Belgrano, con distinciones a ex combatientes y actuación de conjuntos musicales. Finalmente Fernández Affur hizo la invitación respectiva para participar de “este acto tan emotivo” bajo una premisa: “Corrientes cuna de héroes”.



Previo a las palabras del ministro López de Simoni, el intendente de Curuzú Cuatiá, José Yrigoyen, entre otros conceptos dijo que es un honor para los curuzuateños organizar la demostración a los héroes de Malvinas. “Contentos los vamos a recibir, con toda la historia que tiene Curuzú, una ciudad que nación con Manuel Belgrano” y que tiene a caídos en la gesta de Malvinas; “los que trabajamos en este tema vamos a seguir apoyando a los veteranos de guerra porque me parece que es la mejor manera de homenajear el 2 de abril, una gesta muy cara a los sentimientos de los correntinos y a los curuzucuateños. La gestión municipal va a colaborar con todo lo que sea necesario” y anunció “una previa los días 31 de marzo y 1 de abril para que los departamentos confraternicen jugando un torneo de fútbol, auspiciado por la Municipalidad”.



Antes, el presidente del Centro de Ex Combatientes de Malvinas de Curuzú Cuatiá Sergio Khouri, agradeció la presencia de autoridades y ex veteranos de Guerra y reiteró la invitación al acto central en esa ciudad por el 36° Aniversario de la toma de las Islas Malvinas. A su vez expresó que el objetivo es “darle la significación a esta fecha histórica y nunca olvidar el sacrificio de los correntinos en Malvinas. En la provincia de Corrientes no hay pueblo, paraje, o ciudad que no haya concurrido a la guerra de Malvinas”.



El cierre del acto contó con la actuación del cantor chamamecero “Pepe” Verdún quien acompañado en guitarra entonó “Ganso Verde” y “Los Ramones”, dos temas musicales relacionados con la gesta de Malvinas, arrancando la emoción de los presentes.



Presencias



Estuvieron presentes, el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Cassani, el ministro de Seguridad, Juan José López Desimoni, el intendente de Curuzú Cuatiá, José Irigoyen, el director Provincial de Malvinas, José Galván, el presidente del Centro de Ex Combatientes de Malvinas de Curuzú Cuatiá, Sergio Khouri, legisladores provinciales, subsecretarios, ex combatientes, funcionarios nacionales con asiento en la ciudad de Corrientes, demás autoridades e invitados especiales.-