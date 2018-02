Dalma impondrá una insólita condición en su casamiento para proteger a Diego Martes, 20 de febrero de 2018 La hija del DT y ex jugador sabe que esta medida es polémica: "Sé que por esto se van a enojar mucho", dijo



Desde hace varios meses se viene hablando del casamiento de Dalma y la interna del clan Maradona. Finalmente, la hija mayor de Diego confirmó que su padre estará en el evento y dio una curiosa condición que le impondrá al resto de los invitados para protegerlo.



En su programa "Un chino" (FM Blue 100.7), Dalma reveló que le exigirá a los invitados que no asistan con sus teléfonos celulares a la ceremonia y que los dejen en una habitación aparte antes de ingresar al salón. Su idea es evitar que se filtren imágenes íntimas, además de evitarle a su padre que todos le pidan una foto.



Algo parecido hizo Lionel Messi en su casamiento el año pasado. Sin embargo, la restricción del delantero de Barcelona solo recayó sobre las personas que estaban trabajando y no sobre los invitados.





Al parecer el reciente viaje de Dalma a Dubai sirvió para limar asperezas y su papá estará presente en el momento más importante en la vida de la joven cuando se convierta en la mujer de Andrés Caldarelli. Lo que todavía no queda claro es si las parejas de sus padres, tanto Rocío Oliva como Jorge Taiana, pareja de Claudia Villafañe, también estarán invitados a la boda.



Quienes seguro no estarán son sus medio hermanos Diego Junior y Jana, ni Dieguito Fernando, que por su edad, debería asistir con un acompañante. Dalma aún no conoce al pequeño, debido a que no estaría dispuesta a ceder en las condiciones que impone Verónica Ojeda para el encuentro.