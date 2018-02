Horóscopo para hoy 20 de febrero del 2018 Martes, 20 de febrero de 2018 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy



Aries

del 21.03al 20.04

Horóscopo de hoy: Darás inicio a un proyecto importante, si necesitas ayuda no dudes en solicitarla al más allegado de tus amigos.



Amor: Tu corazón parece estar algo dormido y no captas los mensajes amorosos que tu pareja emite con total claridad.



Riqueza: Organiza mejor tus finanzas, el trabajo te dará ciertas satisfacciones y echarás mano de tu sentido de orden y dirección.



Bienestar: Cuando el negocio se agranda, puede escaparse de tus manos. Mantente firme y permite también actuar a los demás, para que el control siga en tus manos.



Tauro

del 21.04al 21.05

Horóscopo de hoy: Pasarás una fase despreocupada y tendrás la posibilidad de conocer a nuevas personas simpáticas. No deseches oportunidades.



Amor: Aparecerán dudas y tentaciones. Busca en tu corazón, en él encontrarás la respuesta que no encuentras por medio de la razón.



Riqueza: Transacciones que no te satisfacen pese al permanente apoyo que recibes de tu gente. Un colaborador puede complicarlo todo.



Bienestar: Deja de lado ese hábito que tienes de dudar de ti mismo, es momento de cambiar. Analiza lo que ves en tu interior.



Géminis

del 22.05al 21.06

Horóscopo de hoy: Tu ambición te llevará a luchar con tenacidad por lo que quieres. Si las cosas no salen como lo habías planeado, no te desanimes.



Amor: No estarás seguro del verdadero sentimiento de tu pareja hacia ti y adoptarás distintas actitudes para obtener certezas.



Riqueza: Tienes incentivo para actividades vinculadas a comunicaciones o ventas. No dejes pasar la oportunidad de ampliar tus horizontes.



Bienestar: Es muy bueno para ti gastar en el deporte todo el exceso de energía. Encontrarás en los ejercicios una fuente de vitalidad y renovación.



Cáncer

del 22.06al 23.07

Horóscopo de hoy: Hoy será un día en el que podrías, por momentos, renunciar a ti mismo y a tus deseos para complacer o ayudar a los demás.



Amor: Tu relación está en crisis. Sería bueno que te pongas en lugar de la otra persona y analices si lo que estás dando es suficiente.



Riqueza: Hoy el valor de los recursos materiales se convierte en prioritario. Puede que sientas la necesidad de aumentar tus bienes.



Bienestar: No dudes en ofrecer tu ayuda y consuelo para asistir en este momento complicado y difícil que tus seres queridos están atravesando.



Leo

del 24.07al 23.08

Horóscopo de hoy: Con facilidad y rapidez verás la paja en el ojo ajeno que, por cierto, te parecerá horrible. Otra cosa es que veas la viga en el tuyo.



Amor: Es un gran momento para interesarte por la vida sentimental de aquellos familiares o amigos que tengan problemas.



Riqueza: Por fin verás reconocido tu talento profesional. Te propondrán ascensos y nuevas actividades. Ten cuidado con el estrés.



Bienestar: Te estás excediendo en los alimentos y la bebida. Piensa en una actividad alternativa si el gimnasio te aburre un poco.



Virgo

del 24.08al 23.09

Horóscopo de hoy: Posees encanto natural, alegría y gran sociabilidad. Busca lo agradable que te ofrezcan la existencia y los contactos humanos.



Amor: Resentimiento y frialdad en la pareja. Organiza una salida y deja un espacio para la comunicación y el acercamiento.



Riqueza: Recuerda que la vida profesional o los compromisos sociales no tienen por qué llevarte a descuidar tu vida familiar.



Bienestar: A los amigos no les reclames nada, ya que ellos hacen lo que pueden. Toma la iniciativa, llámalos por teléfono y diles lo mucho que los extrañas.



Libra

del 24.09al 23.10

Horóscopo de hoy: Tus modales amistosos se ganarán el apoyo de los demás. Encontrarás algo de tu agrado en un negocio al que nunca habías ido antes.



Amor: No permanezcas encadenado a un amor que te ofende y con el cual no eres feliz. Sentirte libre y valorado no tiene precio.



Riqueza: Buen período para crear tras bambalinas y trabajar con ahínco, pero sin beneficios inmediatos. Sé paciente y verás resultados.



Bienestar: Para que eso que tienes en mente se materialice más rápidamente, tienes que decidirte a ir a ver a esa persona o a hacer esa llamada.



Escorpio

del 24.10al 22.11

Horóscopo de hoy: No tiene sentido que te enfrentes a tu familia, por lo que te conviene evitar situaciones tensas al respecto. Mejor, acepta consejos.



Amor: Tratarás de buscar un respiro en el amor. Por eso, tenderás a relacionarte con personas bastante desprejuiciadas.



Riqueza: Buena relación y posibilidad de recibir ayuda de personas de autoridad. Favorable para ocupaciones relacionadas con educación.



Bienestar: Por ahora esfuérzate, ya llegará el tiempo de descansar. Dile que no a la rutina como forma de vida, lánzate a la aventura de lo desconocido.



Sagitario

del 23.11al 22.12

Horóscopo de hoy: Te marearás con tus propios pensamientos en tanto que cambiarás de parecer hora a hora. Sé prudente al realizar tus actividades.



Amor: No permitas que tus temores interfieran en tu relación amorosa. No hay nada que temer porque la suerte estará de tu lado.



Riqueza: Obtendrás reconocimiento en tu trabajo, hay mucho contacto y colaboración con tus colegas y compañeros. Éxitos.



Bienestar: Siempre ves el lado negativo de las cosas, deberías tratar de no prolongar demasiado esta situación sino te vas a ver bastante solo.



Capricornio

del 23.12al 20.01

Horóscopo de hoy: Es un día para recibir y la gente te hará ofertas de ayuda en situaciones variadas. No te sientas mal, aprovecha la oportunidad.



Amor: La carencia de intereses comunes con la pareja puede ser causa de separación. En la vida familiar van a ocurrir cambios.



Riqueza: La situación económica no es desfavorable, hay perspectivas de éxito sólo si haces un esfuerzo extra. Concéntrate en progresar.



Bienestar: Utiliza la sutileza para tratar con los que te rodean. Ten mucha fe y paciencia porque la justicia a veces demora pero, tarde o temprano, siempre llega.



Acuario

del 21.01al 19.02

Horóscopo de hoy: La originalidad en tus trabajos o proyectos serán bien recibidos y te favorecerán para el futuro. Aprovecha las oportunidades.



Amor: Momento de gran armonía en tu pareja. Oportunidades en el amor. Para los solteros aparecen nuevos vínculos amorosos.



Riqueza: No te caracterizas por ser diplomático y lo debes corregir. Es probable que atravieses una época económicamente difícil.



Bienestar: En tiempos como los actuales el secreto está en crear sobre la marcha. No esperes que las soluciones lleguen desde afuera, genéralas tú mismo.



Piscis

del 20.02al 20.03

Horóscopo de hoy: Con visión de estratega entablarás buenas relaciones comerciales. Amores muy inestables e intelectualmente vacíos.



Amor: Las relaciones son bastante estables y puedes respirar un ambiente de seguridad. Toma decisiones, no postergues más.



Riqueza: Se aproxima una jornada que hará que subas al olimpo de los dioses. Tu éxito será reconocido por todos los que te rodean.



Bienestar: Si te resistes al cambio puede haber inestabilidad y presentarse sucesos inesperados que te obligarán a cambiar. Deja fluir la novedad.