Macri y sus ministros se reunirán con gobernadores del NEA

Lunes, 19 de febrero de 2018

Así lo adelantó el titular nacional del Plan Belgrano, Carlos Vignolo, que esta mañana estuvo en la Casa de Gobierno provincial para reunirse con el Gobernador correntino, Gustavo Valdés. Adelantó que el 21 de marzo se realizará el relanzamiento del Plan Belgrano para el nordeste argentino, con la presencia del presidente Mauricio Macri y la mayor parte de su gabinete, así como, el primer mandatario correntino y sus pares de la zona.





El titular del Plan Belgrano Carlos Vignolo dialogó con la prensa a la salida de Casa de Gobierno, donde se reunió con el Gobernador Gustavo Valdés y adelantó que Corrientes no será parte de la reunión del NOA en Salta, ya que el relanzamiento del plan a nivel regional se concretará el 21 de marzo. “Venimos trabajando muy bien con todas las provincias, somos parte del mismo equipo y contamos con espacios más habituales de lo que se conoce”, resaltó el ex ministro provincial.



“Vamos a tener la presencia en Resistencia de más de la mitad del gabinete nacional, el Presidente Mauricio Macri, los ministros Peña, Frigerio, Aranguren, Dietrich, etcétera”, destacó y agregó que “es la continuidad de lo que se viene haciendo, con una modalidad que permite una interacción más profunda y un repaso general de los objetivos políticos y análisis económico”. “Estamos muy confiados en el crecimiento progresivo de la inversión y estamos con expectativas del financiamiento internacional”.



El ex ministro correntino indicó que “el norte, para el Presidente es una prioridad, no recuerdo que un mandatario tome temas particulares de una región y los lleve adelante”, recordando “esta decisión que tomó de gestionar un modelo de desarrollo para el área costera es una señal muy clara del grado de compromiso que tiene”. “Estamos siguiendo de cerca el desarrollo de las inversiones de participación público privada (PPP), porque en el segundo llamado hay obras importantes para Corrientes”, indicó.



“Entendemos que no habrá problemas”, adelantó respecto del aval que la Legislatura provincial deberá dar a la “PPP” y recordando que “en marzo entraremos en un proceso gradual de mejoramiento y lo único que se puede discutir es la velocidad”.



En otro orden de cuestiones, Vignolo opinó sobre la convocatoria para el 21 de febrero a nivel nacional, afirmando que “no vemos mucha claridad en la consigna y la situación especial de un dirigente no puede ser convocante de una movilización”, aludiendo al llamado judicial contra Hugo Moyano. “Los ciudadanos tenemos obligaciones ante los poderes del Estado y si la justicia nos convoca, debemos asistir, no hay que politizar temas que no corresponden”, expresó.