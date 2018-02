Sin avances en las negociaciones, bancarios paran por 48 horas Lunes, 19 de febrero de 2018 La medida de fuerza de los trabajadores del sector repercutirá en todo el país, y en Corrientes promete tener un alto acatamiento. El Banco de Corrientes garantizó, no obstante, la continuidad del pago a los jubilados.



Con las negociaciones estancadas, da inicio hoy el paro bancario de 48 horas. En Corrientes se espera un alto acatamiento, y de acuerdo a lo informado por las autoridades del Banco de Corrientes, los únicos que podrán cobrar sus salarios serán los jubilados.

Desde la seccional Corrientes de la Asociación Bancaria ratificaron que adhieren a la medida de fuerza convocada para hoy y mañana, debido a que la patronal se mantiene firme en la decisión de ofrecer una mejora salarial del 9 por ciento, y los trabajadores bancarios reclaman una propuesta superadora.

“Sabemos que se dieron conversaciones del titular de la Asociación Bancaria con los presidentes de algunos bancos, pero no se consiguieron avances”, reveló el vocero del gremio a nivel local, Juan Lezcano.

Se barajó inclusive una alternativa, que consistía en el pago del bono de principio de año -hasta ahora adeudado- y que el 9 por ciento sea considerado un adelanto, y se fije una cláusula gatillo con retroactivo a enero, y no hubo una respuesta afirmativa de los banqueros.

“Vamos a seguir con las medidas de fuerza sin asistencia a los lugares de trabajo, y por ahora no tenemos preparada movilización para esta semana. Los bancarios, como siempre, tenemos los teléfonos abiertos y esperamos una convocatoria a retomar las negociaciones”, agregó el dirigente correntino.

Por el momento, esta medida de fuerza se extenderá hasta el martes inclusive y el miércoles las entidades crediticias locales volverán a atender con normalidad. Sin embargo, seguirá latente la posibilidad de continuar con las jornadas de paro. Lo que dependerá del diálogo que se pueda dar entre la patronal y los representantes de los bancarios.



Casi todo cerrado

El vocero de la filial local de la Asociación Bancaria, señaló que la adhesión local al paro de 48 horas será prácticamente total, salvo algunas pocas excepciones.

Se trata de un plan de lucha iniciado el pasado viernes 9 de febrero, cuando un paro de 24 horas provocó un parate bancario de cinco días por el fin de semana largo que incluyó los dos feriados de Carnaval.

En este caso, sumarán cuatro días con bancos cerrados y seguramente volverá a provocar que el miércoles 21 de febrero la espera en las entidades crediticias sea interminable.

En el presente escenario de conflicto, el Banco de Corrientes dio a conocer que garantizará el pago de los haberes a los jubilados nacionales, provinciales y a pensionados.

Anticiparon que será un servicio especial para que los adultos mayores cobren sus sueldos sin inconvenientes en la entidad pública provincial tanto hoy como mañana. Esta vital prestación para el sector pasivo se hará efectivo en el Centro de Pagos ubicado por calle 9 de Julio.