El oficialismo buscará tratar esta semana el proyecto de Participación Público- Privada

Lunes, 19 de febrero de 2018

Continúan las conversaciones contra reloj para tratar el expediente. Hoy se reúne la comisión y ELI analiza realizar una incorporación a la propuesta original. El PJ cuestiona los mecanismos de contralor. Señalan que la adhesión es necesaria para articular con obras como el segundo puente.





El proyecto de adhesión a la Ley Nacional de Participación Público-Privada (PPP) es el último que quedó en carpeta, en el temario de las sesiones extraordinarias. Hasta ahora no hay acuerdo entre los bloques en la Cámara de Diputados, pero se espera lograr que la iniciativa se debata este miércoles en el recinto.

El fin de semana integrantes del bloque oficialista mantuvieron conversaciones con diputados de la oposición, principalmente del PJ. La iniciativa remitida por el gobernador Gustavo Valdés, para tratarse en período extraordinario, promueve la adhesión total a la Ley Nacional N° 27.328.

La comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales analizará hoy la iniciativa. Por el momento, no hay acuerdo con el justicialismo para avanzar por unanimidad, por lo que podría haber dos despachos de comisión, una de mayoría y otra de minoría. Además, los diputados de ELI evalúan incorporar un artículo al proyecto original para mejorar la adaptación local a la propuesta.

“Estamos analizando. Aún no está definido porque tenemos que consultar con los bloques”, informó el presidente de la Cámara de Diputados y dirigente de ELI, Pedro Cassani. La propuesta deberá ser estudiada, incluso, en el seno del oficialismo. El titular del cuerpo explicó que prevén contemplar una “manera de hacer eficiente y efectiva la adhesión para Corrientes”.

Para la oposición, una de las críticas que plantean a la normativa nacional es que el mecanismo no generaría dificultades en el contralor de privados. Cassani, por su parte, expuso que la normativa “tiene garantías, tiene controles, y a nivel nacional se está utilizando. Podría ser una herramienta interesante para el financiamiento de obras como el segundo puente”.

No obstante las diferencias, las conversaciones continúan contra reloj.

“Aspiro a que este miércoles podamos dar media sanción al proyecto de Participación Público-Privada que, de los tres expedientes de extraordinarias, es el único que queda pendiente de aprobación”, expresó el titular de la Cámara baja. “El viernes y el sábado trabajé en esto con las bancadas. Estamos haciendo un gran esfuerzo para ver si podríamos tratarlo el día miércoles. Aún no tenemos en claro cuál va a ser la postura del PJ”, explicó.

Sólo resta esta sesión y la próxima semana será la última para debatir la iniciativa en el recinto. Luego, el 1 de marzo, se realizará la Asamblea Legislativa de inauguración del período ordinario. Por lo tanto, de no avanzar esta semana, el Senado podría tratar a mediados de marzo, días previos a la reunión de Gobernadores del NEA, en Resistencia. El PPP es uno de los temas de la agenda.



Segundo puente

Para Cassani este tipo de herramienta de contratación es fundamental para avanzar con obras como el segundo puente Chaco-Corrientes, el cual se llamará a licitación a través de este sistema en la órbita nacional. El presidente de Diputados consideró que la adhesión local es necesaria para no afectar el megaproyecto, el cual es interjurisdiccional.

El viaducto está contemplado en la tercera etapa del llamado a licitación pública a través del sistema PPP en el programa Red de Autopistas y Rutas Seguras. Esta tercera fase está programada para junio, según anunció el Ministerio de Transporte de la Nación. Sin embargo, las fechas podrían modificarse y ahora se evalúa llamar en agosto.

La contratación estará a cargo de Vialidad Nacional. La obra se valúa en más de 700 millones de dólares. Unirá Resistencia y Capital, en cercanías de Riachuelo. Actualmente, una consultora realiza los estudios de obras complementarias, y el informe se presentará en marzo.

La semana pasada técnicos del BID recorrieron la zona de construcción de dichas obras en Corrientes, donde está previsto que el puente conecte con la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 1.022.



Sistema PPP

La reglamentación de la Ley PPP se publicó hace un año. Era una normativa esperada para el sector público ya que a través de esta iniciativa se pretende viabilizar el financiamiento de obras por más de 40.000 millones de dólares.

Entre los puntos más llamativos, el decreto reglamentario que deroga el Régimen Nacional de Asociación Público-Privada de 2005, dispone que los proyectos de infraestructura que se hagan a través de PPP sean declarados de “Interés Nacional” y propone que las administraciones provinciales “eximan del impuesto a los sellos” a estas operaciones.

En el decreto, además, se especifica que la centralización normativa de los contratos prevista por la ley recaerá en la Unidad de Participación Público-Privada. Esta se encontrará en la órbita del ministro de Finanzas, Luis Caputo, con la asistencia del Ministerio de Hacienda, en manos de Nicolás Dujovne.