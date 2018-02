Horóscopo para hoy 16 de febrero del 2018 Viernes, 16 de febrero de 2018 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy



Aries



Por más que sus objetivos no le den recompensas, sea paciente que el éxito personal lo tiene asegurado en la vida.

Amor: Si está buscando un amor, salga con sus amigos en la noche y encontrará a esa persona.

Riqueza: Hoy lo convocarán para encabezar un grupo de trabajo de personas importantes.

Bienestar: Busque en su hogar un lugar tranquilo para reflexionar sobre sus preocupaciones.





Tauro





Si pretende realizar un cambio en su vida, sepa que debe ir de a poco. Así puede adaptarse a los mismos sin ningún inconveniente.

Amor: Hoy su alma gemela estará un tanto enojada y celosa. Sepa que usted le ha dado motivos de sobra.

Riqueza: Use toda la inteligencia e imaginación para resolver los inconvenientes laborales.

Bienestar: Probablemente su ánimo podría decaer. Trate de descansar más en las noches.



Géminis



Deberá experimentar cada momento con intensidad, ya que le sobrarán fuerzas para sortear los obstáculos que aparecerán.

Amor: No ponga freno y entréguese al amor. Déjese llevar por las sensaciones que vive con su alma gemela.

Riqueza: Esté atento, ya que algunas cuestiones comerciales ocuparán un primerísimo plano.

Bienestar: Pretenda disminuir de su alimentación las comidas con alto tenor graso, ya que podría afectar a su hígado.





Cáncer





Sepa que será una jornada donde tendrá que utilizar la inteligencia para intervenir en las situaciones que deba enfrentar.

Amor: Haga un balance de sus actividades para que nadie de la familia se sienta desplazado.

Riqueza: Por más que haya finalizado sus tareas y le sobre tiempo, intente adelantar trabajo de mañana.

Bienestar: En la tarde salga a merendar con amigos, lo harán sonreír y olvidar las preocupaciones.





Leo





Protéjase de las influencias negativas, sepa que la envidia mueve lo imposible. En este día, tendrá que evitar aquello que lo aleje de sus proyectos.

Amor: Reencontrarse con sus antiguos compañeros de clase lo colmará de alegría.

Riqueza: Sepa que es cuestión de tiempo y en días verá cómo su proyecto dará ganancias.

Bienestar: En su dieta ingiera pocas grasas, menos azucares y más cereales con frutas.





Virgo





Deje de pensar que usted es centro del mundo en todas sus relaciones, de lo contrario, podría perder amistades.

Amor: Procure valorar a su enamorado como debe ser, antes de que sea tarde.

Riqueza: Sepa que un miembro de su familia le brindará el apoyo que necesita para expandir su negocio.

Bienestar: Elija algún deporte que lo ayude a mantenerse en forma y libre de tensiones.





Libra





Será una jornada donde debe tratar de no decidir por los demás. No imponga sus criterios de forma arbitraria.

Amor: Transitará más magnético que lo habitual, conquistará a quien desee. Disfrute.

Riqueza: Antes de aceptar otra responsabilidad, evalúe si está en condiciones de cumplir a término con lo que le exigen profesionalmente.

Bienestar: Intente fortalecer los músculos con ejercicio y con ayuda de una buena dieta, ya que se acerca el verano.





Escorpio





Será un período oportuno para dedicarse de lleno a los estudios y los viajes de placer que anhela hace tiempo.

Amor: No dude y arregle hoy mismo las diferencias que ha tenido con su amigo.

Riqueza: En poco tiempo, podría lamentar sus exageraciones. Sea más cauteloso con sus gastos.

Bienestar: Intente mirar la vida con sencillez para poder disfrutar del momento. Controle sus emociones.





Sagitario





Despertará dispuesto a disfrutar de la vida a cualquier precio. Acuérdese que el pasado no debe influir en su presente.

Amor: Evite olvidarse de las amistades por mayor que sea el tiempo que le demande su pareja.

Riqueza: Colabore con sus conocimientos en su grupo de trabajo, de esta forma, ganará aliados para lograr sus objetivos.

Bienestar: Anímese a realizar esos cambios. Pronto encontrará el equilibrio en la vida.





Capricornio





Probablemente vivirá una situación un tanto caótica en esta jornada, procure no descuidar sus pertenencias.

Amor: Contará con la oportunidad de conocer a su enamorado en ese viaje que tiene pensado realizar.

Riqueza: Trate de valorar el trabajo que tiene y cumpla con todas las obligaciones.

Bienestar: En sus decisiones podría sentirse un poco indeciso. Sería bueno que se deje llevar por sus deseos.





Acuario





Prepárese, ya que le espera un día lleno de movimientos y sorpresas. Trate de sobrellevarlos de la mejor manera.

Amor: Descubrirá el significado del verdadero del amor junto a esa persona que conoció hace poco.

Riqueza: Jornada óptima para hacer nuevos contactos profesionales en ese evento al que va a concurrir.

Bienestar: Momento para que piense en depurar su organismo. Eluda toda clase de excesos.





Piscis





Entienda que no le sirve de nada emprender muchas cosas a la vez, ya que podría agotarse. Piense bien sus necesidades.

Amor: La Luna jugará de su lado. Aumente su apuesta y disfrutará sin escrúpulos.

Riqueza: Prepárese ya que en esta jornada podrá emprender ese proyecto que estaba frenado.

Bienestar: Busque alguna actividad que lo ayude a distender el estrés y no afecte su sistema neurológico.