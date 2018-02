Comerciantes destacan repunte en la venta de carne durante el verano

Viernes, 16 de febrero de 2018

Dos gerentes de supermercados y un referente carnicero evaluaron el comportamiento del consumo local en los primeros 45 días del año. En otro orden, en los “no perecederos” se imponen las segundas y hasta las terceras marcas. Las familias cuidan sus pesos.





Supermercadistas y carniceros de la ciudad reconocieron que el consumo de carne, en estos primeros 45 días del año, es uno de los puntos altos en un verano bastante tranquilo a nivel de ventas.

“En enero y lo que va de febrero tuvimos una demanda interesante. Desde mi punto de vista, la estabilidad en los precios de los cortes generó confianza en los clientes. Hay que recordar que desde agosto no hubo movimientos en los importes de la carne vacuna”, aseveró Hugo Lucena, de uno de los señeros comercios del rubro establecido en el Mercado de Productos Frescos.

“Si bien mucha gente viaja durante el receso, la llegada de turistas potencia la demanda desde restaurantes y negocios de ese rubro. No nos podemos quejar, los clientes habituales siguen llevando sus cortes para el día a día y el asado de los fines de semana”, enfatizó.

Marcelo Soto, gerente de un supermercado de calle Yrigoyen (con sucursales en el interior), puntualizó que “se destaca la venta de carnes rojas por encima de las demás variedades (pollo y cerdo). En las bebidas, la cerveza tuvo buenos indicadores y en cuanto a ventas generales, en unidades facturadas tenemos un 3% más que igual etapa del año pasado”.

Por otra parte, Raúl Rogido, gerente de una cadena con sucursales en diversos barrios de la ciudad, indicó que “en líneas generales atravesamos un verano bastante flojo. Una de las pocas lecturas positivas que se puede dar de esta etapa es que volvieron a tener rotación los productos perecederos, la carne marcó un repunte”.

“Es de destacar que se esperaba una retracción en los precios del pollo, en razón de quita de impuestos aplicados por Nación, finalmente ocurrió lo contrario, sigue en alza y por eso su demanda es inferior a los cortes vacunos”, enfatizó.

“La gente busca productos básicos de la canasta (arroz, yerba, carne, azúcar, fideos y aceite) con precios competitivos o bien promociones. Se imponen segundas y hasta terceras marcas”, cerró.



CICCRA

La Cámara de la Industria y el Comercio de Carne (CICCRA) dio a conocer un estudio en el que señalan que en enero el consumo de esos productos promedió 63,4 kilogramos per cápita al año y se elevó 7% respecto de los niveles que tenía en enero de 2017. Desde septiembre de 2015, según los registros del Ministerio de Agroindustria, que no se registraba una demanda tan elevada como la registrada el mes anterior.