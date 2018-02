Dos mujeres muertas fue el resultado de accidentes en motos

Viernes, 16 de febrero de 2018

Un siniestro vial aconteció durante la noche del miércoles en la capital provincial y otro ayer a la mañana en Curuzú Cuatiá.

En la ciudad de Corrientes, un vehículo impactó contra la barrera de un puente en el barrio Pirayuí. En el interior, la fallecida despistó y cayó.





En una zona sumamente oscura de la ciudad de Corrientes, una pareja en motocicleta impactó contra la barrera de un puente, siniestro que dejó el saldo de una mujer muerta. En Curuzú Cuatiá, otra motociclista perdió la vida luego de despistar al pasar un reductor de velocidad que la habría hecho perder el equilibrio, debido a que aparentemente conducía muy rápido. Ambas tragedias de tránsito ocurrieron con una diferencia de pocas horas.

Durante el miércoles, alrededor de las 23:30, ocurrió el accidente que terminó con la vida de Lidia Muñoz de 25 años, en la capital correntina. Debe señalarse que en la zona donde aconteció el siniestro, un puente ubicado por Ruta Nº12, hay pocas luminarias que faciliten la visibilidad de los conductores durante la noche.

La víctima fatal era quien conducía la motocicleta con que la impactó la baranda del puente cercano al barrio Pirayuí, por razones que no trascendieron. Junto a ella iba Néstor González. Aparentemente ambos llevaban el casco protector, según fuentes que estuvieron en el lugar del hecho aunque no se pudo precisar si el vehículo contaba con el faro delantero para iluminar su camino.



Lo cierto es que cuando circulaban por la carretera y antes de pasar el arroyo Pirayuí chocaron contra la interconexión, cayendo en consecuencia contra el asfalto, quedando a varios metros lejos del vehículo, una Zanella ZB de 110 centímetros cúbicos con la que circulaban con sentido hacia la ciudad de Corrientes. La muerte de Lidia habría ocurrido momentos después de esto, ya que cuando llegaron las autoridades al sitio la encontraron sin vida. Néstor González logró sobrevivir a pesar de haber quedado lesionado de gravedad, lo cual motivó a que una ambulancia lo condujera hacia el Hospital Escuela. En la sala de urgencia, los médicos examinaron la humanidad del hombre detectando una fractura en su pierna derecha, por lo que debieron inmovilizar el miembro inferior.

Muñoz es la tercera víctima fatal que se registra en la capital correntina a consecuencia de accidentes de tránsito ocurridos en la provincia en lo que va del año. La cifra asciende a 27 si se suman los casos fatales ocurridos en el interior. Justamente ayer alrededor de las 8, en la ciudad de Curuzú Cuatiá, murió Graciela Beatriz Cardozo, de 40 años, quien aparentemente cayó luego de cruzar sobre un reductor de velocidad que le hizo perder el control. Se indicó extraoficialmente que la mujer no contaba con casco protector, además que aparentemente iba a una velocidad excesiva. Fue así que sobre la avenida Serradori, entre Paraguay y Bolivia, perdió la vida Cardozo.