Estaba en el corso mientras de su casa le robaban los ahorros

Viernes, 16 de febrero de 2018

Un hombre salió de su vivienda para ir al corsódromo. La situación fue aprovechada por ladrones que entraron a su domicilio. Revolvieron todo hasta dar con una suma cercana a los 220 mil pesos, guardados en distintas partes. “Siento dolor”, dijo la víctima.





Un diseñador fue víctima de un robo cometido en su vivienda del barrio Centro, en la capital de Corrientes, ubicada a la vuelta de la comisaría Tercera. Mientras él estaba en el corsódromo, ladrones sustraían una suma cercana a los 220 mil pesos que guardaba en distintas partes del inmueble.

El ilícito ocurrió en la madrugada del martes, en un domicilio de calle Rivadavia al 1500, entre Santa Fe y San Lorenzo.

Para acceder, los ladrones primero forzaron la puerta de rejas de una casa lindante. Luego, desde allí, cruzaron hasta el inmueble que, en definitiva, era su objetivo.

Una vez adentro de este domicilio, comenzaron a hurgar en cada una de las dependencias. Al parecer, con datos muy precisos, sabían de la existencia del dinero.

Según constató más tarde la Policía, los autores del robo generaron un amplio desorden hasta dar con el último centavo que había en la casa. “Buscaron con insistencia. El dinero, según su dueño, estaba guardado en distintas partes de la casa precisamente como un método de seguridad”, indicó una fuente cercana a la pesquisa.

Ya de regreso, el diseñador tuvo uno de los peores momentos de su vida. Descubrió el robo de todos sus ahorros y los daños.

Efectivos de la comisaría Tercera, situada a la vuelta, acudieron hasta el domicilio para iniciar la causa. Junto a ellos llegaron miembros de la Dirección de Pericias Científicas en procura de lograr el levantamiento de rastros de los ladrones.

Se cree que el ilícito sucedió entre la 1 y las 4 de la madrugada. Nadie en el vecindario advirtió la presencia de los delincuentes, quienes, por las características del robo, serían cuanto menos dos.

A través de las redes sociales, Henry C., la víctima, escribió lo siguiente. “Y sin pensar un día me tocó. Entraron a mi casa y me robaron. Lo material se recupera, el dinero va y viene, pero… ¿y la confianza y mi seguridad?

Es imposible pensar que un día como cualquiera, yo estaba trabajando, dando todo de mí como siempre. Amando cada segundo lo que sé hacer, y por otro lado estaban estas personas que no se pusieron a pensar un segundo cuanto mal me harían; cuánto sacrificio mío se llevaban.

Dios lo ve todo y lo sabe todo. Siento dolor pero sé muy bien empezar de cero como siempre. Gente cuídense, cuiden sus casas. La inseguridad y la mala intención vive entre nosotros”.