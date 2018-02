"No me quieren ver en la Cumbre de las Américas, pero me van a ver" Jueves, 15 de febrero de 2018 El presidente venezolano sostuvo que asistirá al evento en Lima, aunque el gobierno de Perú advirtió que su presencia no sería bienvenida. Además, dijo que "Venezuela es el mejor país del mundo"





El presidente venezolano, Nicolás Maduro, dio este jueves una conferencia de prensa a medios nacionales e internacionales desde el Palacio de Miraflores, en Caracas. "Venezuela es el mejor país del mundo, se está comprobando", afirmó el dictador.



"Vamos a una etapa de prosperidad económica", agregó al decir que si gana las elecciones garantizará la estabilidad en esa materia.



Respecto a los comicios del 22 de abril, sostuvo que el cronograma electoral "está en pleno desarrollo. Habrá una victoria contundente, mejor que las tres anteriores, porque el pueblo es el que piensa, que decide, que observa y está seguro de su destino", subrayó.





Respecto al plano económico, el jefe de Estado dijo que la reestructuración y renegociación de la deuda externa "va impecable".



"El proceso de reestructuración y renegociación de los compromisos internacionales van impecable, va mejor de lo que esperaba y todos los inversionistas saben que vamos por buen camino, ellos están en comunicación con el gobierno", destacó.



Al mismo tiempo, dijo que Venezuela es un país responsable al cumplir sus compromisos internacionales, "pero estamos siendo atacados".



"Por culpa de las gestiones de Julio Borges, Venezuela está siendo sometida a una persecución financiera implacable, no hay una sola cuenta que no se persiga para congelarla", resaltó.



Con respecto a un posible embargo petrolero por parte de Estados Unidos, Maduro comentó que "eso es una medida ilegal, inconveniente, una medida que no debería tomarse".



porque sería uno de los errores más grandes que se realizaría en política internacional".



También habló a la migración de venezolanos por el mundo: "Hay laboratorios mediáticos que tratan de presentar una situación que ya han aplicado a otros países. Hay grupos de venezolanos afectados por esta campaña. Algunos se han visto tentados a salir del país. Es su derecho".



Además, se refirió a la Cumbre de las Américas y lamentó que lo hayan excluido de esa reunión, pero desafió: "No me quieren ver en Lima pero me van a ver. Aunque llueva, truene o relampaguee, llegaré a la Cumbre de las Américas".