Se profundiza la relación del Gobierno Provincial con el sector Foresto- Industrial

Jueves, 15 de febrero de 2018

Con amplia participación de los sectores públicos y privados, el ministro de Producción, Jorge Vara dio su testimonio luego de la reunión llevada a cabo esta mañana en el Salón Amarillo, en el marco de la Mesa Foresto Industrial de Corrientes.







Gustavo Valdés estuvo presente en el encuentro con miembros del sector privado, con la finalidad de conocer las ideas que tienen con respecto al incremento del valor al producto. Se buscó a su vez, responder las demandas de aquellos que se encuentran en la actividad productiva.



Primeramente, como breve reseña el Ingeniero señaló que “una vez que se elaboren las actas, de ahí se verán las conclusiones, las cuales están bastante claras, porque se han escuchado todos los sectores, que era lo primordial”. Destacó la presencia y compromiso de inicio a fin del gobernador.



Seguidamente, Vara aseguró “la mayor parte de las intervenciones fueron del sector privado; la participación de los funcionarios fueron las mínimas posibles para aprovechar esta oportunidad de escuchar a los representantes de la cadena del sector privado. Hemos tenido un nivel altísimo de representaciones en base a los presentes. Incluyendo los representantes de los transportistas de logística de esta cadena de foresto industria, lo cual es muy importante, creo que estuvieron todos los sectores bien representados”.



A su vez, destacó que vienen realizando trabajos sobre diversas líneas, lo cual dijo “estamos trabajando fuerte en los caminos interiores y rurales, el tema de los puertos se conversó bastante; en el caso de los ferrocarriles fue uno de las temáticas menos tratadas, por pertenecer al sector de nación. Estamos a la espera de que completen las obras en la zona del noa, del Belgrano, para ver si atienden lo de la cuestión Mesopotamia, que es una asignatura pendiente”.



Asimismo, complemento diciendo “en el 2018 no es mucho lo que se va avanzar en el tema de los ferrocarriles, pero tenemos las expectativas que para el 2019 entre en la agenda el ferrocarril en el nea. De ahí priorizaremos la línea que va sobre la 14, para obtener más madera y más carga con el ramal que va de Curuzú Cuatía y Mercedes, para completar la carga de arroz, madera, piedras y citrus, en el departamento de Monte Caseros”.



“Es un tema de logística que lamentablemente mucho no podemos avanzar hasta que Nación tenga un plan y complete las inversiones en las zonas del Belgrano Carga para las zonas del NOA, Chaco, Santiago del Estero, Tucumán, y luego esperamos con mucha expectativa que trabajen sobre la Mesopotamia”, dijo Jorge Vara.



Con respecto a los plazos para la próxima reunión el Ministro explicó que aún no tienen nada pautado, porque una vez que se complete la reunión de la próxima mesa nacional volverán a convocar otra mesa provincial.



Explayándose sobre el mismo tema el ministro dijo que: “Aún no está la fecha de la convocatoria de la próxima mesa nacional, inmediatamente de la mesa nacional, pasada una o dos semanas, estaríamos convocando nuevamente a la mesa provincial. De alguna manera esta mesa esta concatenada con la mesa nacional, muchos de los que participaron acá los hemos visto participar en la casa rosada de la última mesa nacional”.



Sobre la reunión Vara opinó: “yo lo considero altamente positiva por el marco que se le dio, en donde se explayaron todos los temas, que no fueron reiterativos porque recomendamos no repetir varias veces las mismas cosas. También, pedimos que sean posiciones generales y no particulares, porque para los asuntos particulares tenemos las puertas de todos los organismos abiertas, nuestro ministerio como el de Industria, el de Hacienda o el que correspondiera, ya que tenemos toda la predisposición para hablar de hechos particulares. Pero buscamos temas de enfoques macro, yo creo que eso se respetó como la acotación en el tiempo lo cual permitió en dos horas exploran una inmensa cantidad de cuestiones, y me parece que es muy positivo”.



“Además el Gobernador, que hace poco asumió como tal, está tomando un contacto tan directo con toda la cadena de foresto-industria que me parece sumamente positivo, no tengo ninguna duda”, aseveró el ministro.