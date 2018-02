Horóscopo para hoy 14 de febrero del 2018 Miércoles, 14 de febrero de 2018 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy



Aries



Por más que haya cumplido con todas las obligaciones, deberá tomar un descanso y planificar cuidadosamente las tareas.

Amor: Prepárese, ya que está muy cerca de concretar ese sueño tan deseado con la persona amada.

Riqueza: Le surgirá la oportunidad de crecer y consolidar los proyectos estables en su vida.

Bienestar: Sepa que la lectura de un libro podría cambiarle su forma de pensar. Adquiera conocimientos.





Tauro





Probablemente en este día, tenga un encuentro asombroso con alguien que no esperaba conocer y que podría cambiarle la vida.

Amor: Sepa que en su casa lo reclamarán. Trate de compartir más momentos con sus seres queridos.

Riqueza: Etapa para independizarse y sacar a relucir sus capacidades profesionales.

Bienestar: Aunque usted se sienta bien, no debe olvidar alimentarse saludablemente todos los días.



Géminis





Prepárese, ya que la vida le dará la oportunidad de poner en manifiesto sus auténticos deseos de ayudar al prójimo. No se detenga.

Amor: Aprenda a controlar los impulsos y verá que la relación se fortalecerá con su alma gemela.

Riqueza: Modifique ciertas acciones en los objetivos que se ha propuestos para que estos sean más rentables.

Bienestar: Comience a limpiar el dolor que tiene del pasado y deje que entre la luz en su interior.





Cáncer





Ponga atención a todos los compromisos que tiene en mente, ya que hoy podría olvidar uno muy importante.

Amor: Intente afianzar el vínculo con su enamorado si no quiere fracasar en el amor.

Riqueza: No se deje llevar por la impulsividad y piense bien qué es lo que compra.

Bienestar: Trate de ver la realidad. De esta forma, evitará las desilusiones y confusiones.





Leo





Intente ver las nuevas oportunidades que se le presentan cotidianamente. Salga de ese estado de introspección y de pesimismo.

Amor: Los astros incrementarán su energía amorosa con resultados positivos.

Riqueza: Procure organizar esos temas económicos irresueltos o atrasados antes de invertir monetariamente.

Bienestar: Arme el bolso y escápese en este día al campo.





Virgo





Será una jornada donde logrará brillar con su esplendor. Deje volar su imaginación y obtendrá excelentes resultados en lo que se proponga.

Amor: Deje de renegar si su pareja le reclama mayor atención, ella lo necesita.

Riqueza: Momento para agilizar los trámites atrasados y organizar las futuras tareas.

Bienestar: Calme su ansiedad. Procure no oponerse a la gente que piensa diferente a usted.





Libra





Durante esta jornada estará propenso a conflictos y discusiones. Procure alejarse de los mismos y actúe de forma prudente.

Amor: Probablemente experimenten una crisis en la relación de pareja debido a los celos de ambos.

Riqueza: Aléjese de las situaciones de tensión laboral que sólo perjudicarán su capacidad creativa.

Bienestar: Sea cuidadoso con los impulsos osados. Podría perder los estribos con facilidad.





Escorpio





Intente renovar sus valores y virtudes. De esta forma, expandirá la confianza en usted mismo.

Amor: Deje de idealizar a las parejas, ya que si no le brindan lo que quiere se sentirá decepcionado.

Riqueza: Aumente su concentración e intente cumplir con todas las tareas que le destinó su jefe.

Bienestar: Intente no abusar de su buena suerte ni tampoco se exceda en la confianza.





Sagitario





No desperdicie esta nueva etapa de reflexión para cambiar ciertas actitudes que le impiden comunicarse correctamente con su entorno.

Amor: Tiempo oportuno para dedicarse completamente a sus hijos o sobrinos.

Riqueza: Si está buscando un trabajo, piense bien lo que acepta. Asesórese.

Bienestar: Realice alguna actividad física de forma regular que lo ayudará a mejorar su peso y su ánimo.





Capricornio





Prepárese, ya saldrán a la luz aquellos cuestionamientos que permanecieron ocultos en su interior.

Amor: Tiempo para comprometerse y jugarse aun más por esa persona que está a su lado.

Riqueza: Concentre la armonía y concilie las distintas ideas para tomar ciertas decisiones económicas.

Bienestar: En caso de sentirse estresado, descubra los beneficios de la meditación y el control mental.





Acuario





Manténgase firme y evite cualquier conducta que pueda perjudicarlo. La Luna en oposición, lo estará golpeando.

Amor: Estará tan encantador que podrá convencer a su alma gemela en lo que desee.

Riqueza: No se disperse, ya que podría perjudicar los proyectos. Su trabajo requiere de una gran concentración.

Bienestar: En este día, comience a planificar con cautela ese viaje de placer tan anhelado.





Piscis





Debería abandonar la tristeza que lleva dentro de su pecho. Intente avanzar con fe y optimismo en su vida.

Amor: Solucione ese tema financiero con su alma gemela, de lo contrario, podrían sufrir una crisis.

Riqueza: Tome conciencia de ese asunto de dinero sin alarmarse. Será menos grave de lo que usted imagina.

Bienestar: Etapa donde deberá cuidar la circulación sanguínea y el corazón.