Apareció la adolescente que era buscada desde el 1 de febrero

Miércoles, 14 de febrero de 2018

Lucía Haach fue encontrada sana y salva, confirmó en la noche de este martes Laura, la madre de la adolescente de 13 años que era buscada desde el 1 de febrero.







La mujer explicó que a su hija la encontró en la Plaza Miserere una pareja de peruanos. "Se fue con ellos: la llevaron a la casa, la cuidaron, le dieron de comer y le compraron ropa", detalló.



Laura todavía no había podido establecer contacto con Lucía, quien esta noche era asistida por psicólogos. "Mañana (por el miércoles) vamos a ver por qué se fue cuando lo cuente ella", dijo la madre consultada sobre el motivo de la ida de su hija, que vive con su padre.



Lucía había sido vista por última vez el jueves 1 de febrero cuando iba a una clase de inglés a la que nunca llegó.







La menor fue captada por las cámaras de seguridad de una casa vecina del barrio La Loma, donde vive con su papá Sergio y su madrastra Roxana. En las imágenes, aparece saliendo a las 8 de la mañana, una hora antes de lo habitual, para llegar a su clase de inglés.



Lucía tenía esa clase a las 10, y el trayecto desde su casa en Las Amapolas al 400 hasta el barrio San Bernardo no lleva más de 40 minutos a pie. Sin embargo, Lucía nunca llegó a su destino.



El día jueves, cuando Lucía salió de su casa a la mañana, ni Sergio ni Roxana la vieron. Según explicaron, salió sin celular. "No tenía el aparato porque estaba castigada, se había estado mandando mensajes hasta muy tarde con un chico", contó el padre la semana pasada.