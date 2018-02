La agenda del retiro espiritual del Gabinete en Chapadmalal

Martes, 13 de febrero de 2018

Mauricio Macri volverá a reunirse con su equipo para hacer un balance de la gestión y precisar los objetivos de los próximos meses. Un clásico de Cambiemos. El presidente presidente Mauricio Macri convocó al Gabinete para analizar el rumbo de la gestión y unificar el discurso en un año con desafíos complejos en lo económico y lo político.





El encuentro se realizará jueves y viernes en Chapadmalal. El Presidente se encuentra desde el sábado allí junto a su familia y amigos. En esa residencia de descanso almorzó el lunes con la conductora Mirtha Legrand.



Está previsto que el jefe de Estado realice mañana una escala en Casa Rosada para cumplir con la agenda oficial. Luego retornará a Chapadmalal para encabezar un retiro espiritual similar al de años anteriores. Se trata de un encuentro donde los responsables de cada área deben informar sobre lo realizado y explicar cuáles son sus planes para lo que se viene.



Además, mediante discursos y presentaciones multimedia se instruye a los funcionarios sobre los aspectos centrales de gestión de cada área con el fin de que cuenten con la información necesaria para enfrentar la discusión política.



En este encuentro, que se había anunciado para diciembre de 2017 pero debió suspenderse por la desaparición del submarino ARA San Juan, harán su debut Luis Etchevehere (ministro de Agroindustria), Adolfo Rubinstein (Salud), Jorge Faurie (Relaciones Exteriores) y Alejandro Finocchiaro (Educación).



Con el dólar por encima de los $20, el costo de vida disparado y la incertidumbre de los mercados, uno de los puntos centrales de discusión será la economía.



Tendrá la difícil tarea de clarificar el panorama el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, quien recientemente defendió el rumbo y reiteró que la Argentina tendrá en este 2018 su segundo año consecutivo de crecimiento.



El incremento del costo de vida se ata con un punto clave: cómo se plantará el Gobierno frente a las próximas negociaciones paritarias. Allí un actor central pasará a ser el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, herido luego de la crisis originada por las declaraciones de una ex empleada doméstica.



Independientemente de la discusión salarial, varios ministros intensificaron el diálogo con gremialistas con el objetivo de aislar a Hugo Moyano, quien convocó a una movilización contra el Gobierno para el próximo 21 de febrero.



Al Ejecutivo no le preocupa tanto la cantidad de gente que logre aglutinar el camionero sino la foto que deje la protesta. Creen que es una buena oportunidad para que el líder sindical quede atado a "una foto del pasado", junto al kirchnerismo y partidos de izquierda.



Guillermo Dietrich, con los gremios del Transporte; Rogelio Frigerio, con Gerardo Martínez y José Lingeri; Andrés Ibarra con Andrés Rodríguez y Jorge Triaca con el resto de los representantes de los trabajadores son los funcionarios designados llevar adelante las negociaciones y erosionar el apoyo a la protesta.



El retiro de Chapadmalal será también un buen momento para analizar la política de tasas adoptada tras la readecuación de metas dispuesta a fines de 2017. Mañana, el Consejo de Política Monetaria del Banco Central definirá si mueve o no la tasa de interés de referencia. Federico Sturzenegger no fue convocado al encuentro en virtud de la independencia que rige para el organismo que conduce.



El lineamiento político estará a cargo del jefe de Gabinete, Marcos Peña, que intentará fusionar lo expuesto por cada área de gobierno y así bajar una serie de pautas comunes y uniformes. Todo bajo la estricta colaboración de Mario Quintana y Gustavo Lopetegui.