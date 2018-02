"Tengo temor, hago responsable a Hugo Moyano si algo me pasa" Martes, 13 de febrero de 2018 Graciela Ocaña acaba de pedir a la Justicia que intervenga la obra social y las empresas de Hugo Moyano. La diputada de Cambiemos presentó el último viernes en Comodoro Py una ampliación de denuncia contra el secretario general de Camioneros por supuesto desvío de fondos de la entidad de salud a compañías del sindicalista.





"Es escandaloso que Moyano o cualquier otro dirigente sindical, político o empresario utilice los fondos de la salud para beneficio propio", dijo Moyano



Tras presentar la denuncia, La Hormiguita manifestó: "Tengo temor. Moyano en su grupo de empresas tiene hasta empresas de seguridad. Yo he tenido problemas y no quiero volver a tenerlos. Lo hago a él responsable si algo me pasa".



La legisladora dijo sentirse "acompañada" por sus colegas del interbloque oficialista y recordó cuando el gremialista la llamó cucaracha: "Es preocupante porque cuando uno ve una cucaracha lo que quiere es exterminarla, pisarla, y entiendo que Moyano lo dijo en ese sentido".



A pesar de que se siente amenazada, aseguró que no pidió protección especial en el Gobierno: "Soy como cualquier ciudadana y tengo derecho a vivir como cualquier ciudadana".



En su presentación de ante la justicia, Ocaña aseguró que "todos los argentinos a través de sus impuestos y el Estado Nacional a través del Presupuesto se ven perjudicados por los ilíicitos cometidos por Moyano".



Ocaña requirió además que la Superintendencia de Servicios de Salud, por orden del magistrado, "designe un interventor en la Obra Social de Camioneros".



La legisladora amplió su denuncia en una investigación que data del 2006 en relación a supuestas defraudaciones en la obra social de los Camioneros y apuntó a sociedades que se vinculan a Moyano y su familia, "IRAI SA", "Dixey SA", "Organización de Seguridad Las Marías SA" y "AConra SA".



Bonadio deberá correrle vista a la fiscal del caso, Alejandra Mangano, para que ella resuelva si amplía la imputación en la causa a raíz de esta presentación.