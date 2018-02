Horóscopo para hoy 13 de febrero del 2018 Martes, 13 de febrero de 2018 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy



Aries

del 21.03al 20.04

Horóscopo de hoy: La creatividad nace de la incertidumbre. No te vuelvas loco, si tienes dudas y cuestionamientos es parte del juego.



Amor: Aparecerá una persona en tu vida que te cambiará la rutina. Quizás no sea un amor de novela, pero será quien más te quiera.



Riqueza: Estás viviendo una especie de renovación y de cambio en tus asuntos económicos. Aprende a agradecer en el momento indicado.



Bienestar: Hoy estarás demasiado estimulado, eso es bueno para tu trabajo pero malo para tu salud. Intenta relajarte.



Tauro

del 21.04al 21.05

Horóscopo de hoy: Dedica tiempo para poner al día tu correo electrónico, tus llamadas telefónicas y todo tipo de trámites y compromisos pendientes.



Amor: Estarás despegado de tus sentimientos amorosos y aparecerá la discordancia en la pareja. No seas egoísta y escucha a tu media naranja.



Riqueza: Tendrás suerte en los asuntos y decisiones que impliquen riesgo, pero no va a salir todo bien si actúas precipitadamente.



Bienestar: A ti no te sucede nada malo, elimina esas tragedias que te preocupan porque son pura fabricación de tu mente. No confíes en falsas sonrisas.



Géminis

del 22.05al 21.06

Horóscopo de hoy: Tu pareja te entenderá bastante bien, siempre y cuando no se establezca una competencia entre ustedes. Deja de lado tu orgullo.



Amor: Empieza a establecer lazos saludables y satisfactorios sólo con la gente que te interesa. No te rodees de quienes no tienen buenas intenciones.



Riqueza: Tu actividad laboral será muy productiva, lo mismo que la económica. Tendrás algún tipo de satisfacción extra el día de hoy.



Bienestar: Mantente alerta todo el día, pero no preguntes mucho. No quieras cambiar a nadie, disfruta a la gente y a las cosas tal y como son.



Cáncer

del 22.06al 23.07

Horóscopo de hoy: Hoy tendrás que hacer uso de tu creatividad y lucidez para salir airoso de una situación que ocupará toda tu jornada.



Amor: No tendrás problemas en el amor ya que has encontrado a tu media naranja. Pero hay terceros que quieren entrometerse.



Riqueza: Pueden encargarte algún trabajo nuevo, eso hará que salgas un poco de tu rutina laboral y te dediques a algo diferente.



Bienestar: Te encanta dar consejos a los demás porque sabes ver las cosas de un modo diferente al del resto. Tu visión será muy tenida en cuenta.



Leo

del 24.07al 23.08

Horóscopo de hoy: A fuerza de talento y discreción, alcanzarás la cima. Concéntrate en conservar lo que llevas ganado y no te preocupes por nada.



Amor: Aprende a confiar en quienes te acompañan incondicionalmente, así todo mejorará y parecerá más sencillo y posible.



Riqueza: Algunas oportunidades pueden resultar engañosas, por lo que debes estar alerta. Así que, emplea bien tu energía.



Bienestar: Dale vida a tu vida, que no sea sólo un transcurrir. Sorpréndete del potencial creativo que tienes y dirige tu imaginación hacia una mejor calidad de vida.



Virgo

del 24.08al 23.09

Horóscopo de hoy: Los problemas afectivos absorberán gran parte de tu energía mental y emocional. Defender la independencia se te hará cuesta arriba.



Amor: En tu relación afectiva, sé realista viviendo el presente. De nada sirve escarbar en errores pasados, olvídate y disfruta.



Riqueza: Un poquito de dinero que inviertas hoy, te traerá beneficios. El tiempo es esencial y tienes que moverte rápido.



Bienestar: Cuando te cueste trabajo conseguir lo que quieres, cuida tus reacciones y trata de ser lo más sensato posible frente a las circunstancias.



Libra

del 24.09al 23.10

Horóscopo de hoy: Eres un elegido, tienes todo a tu favor para convertirte en un guerrero, sólo debes reconocer tu espíritu competitivo y valentía.



Amor: Este momento es propicio para aclarar dudas con tu pareja, siempre y cuando tengas la mente abierta y receptiva y te hagas entender.



Riqueza: Saldrás de compras para embellecer un ambiente de tu casa. Si sigues así en el trabajo, te darán un beneficio extra.



Bienestar: Puedes toparte con gente diferente que no responde a tus expectativas, no te mezcles con quienes que no tengan los mismos valores que tú.



Escorpio

del 24.10al 22.11

Horóscopo de hoy: Habrá una ampliación de tu vida social. Nuevas oportunidades de conocer gente distinta con la cual compartirás ideales y sueños.



Amor: Vivirás un tiempo de armonía y calidez en las relaciones íntimas con tu pareja, pudiéndose manifestar cierta actitud protectora.



Riqueza: Rupturas o imprevistos con compañeros de trabajo, evita actitudes impulsivas o apresuradas, reflexiona antes de una decisión.



Bienestar: Ante situaciones de estrés en el trabajo debes respirar mejor y procurarte cada tarde media hora de absoluto descanso físico y mental.



Sagitario

del 23.11al 22.12

Horóscopo de hoy: Hoy estará aspectado positivamente todo lo que tenga que ver con las asociaciones y las relaciones con colegas.



Amor: Quizá pienses que tu pareja no es como antes o que no la entiendes, pero sólo dialogando con ella podrás evacuar tus dudas.



Riqueza: Las prisas no son buenas consejeras, así que no trates de hacer todo junto para economizar tiempo. Respeta los ritmos.



Bienestar: Rodearte de personas con ideas y concepciones de la vida diferente a la tuya, pueden aportarte una renovada manera de encarar tu existencia.



Capricornio

del 23.12al 20.01

Horóscopo de hoy: Analizar el problema desde distintos ángulos es la clave para hallar la solución. No te cierres en una sola idea, abre tu mente.



Amor: Has cometido algunos errores y ahora querrás subsanarlos. Reconquista a tu pareja con una buena cena romántica.



Riqueza: Empiezas a recuperarte de esos gastos extras que tenías. Ahora es momento de que comiences a ahorrar un poco más.



Bienestar: Deberías pasar más tiempo cerca de la naturaleza, te hará sentir mucho mejor y estarás con energías y humor renovados.



Acuario

del 21.01al 19.02

Horóscopo de hoy: Este mes quizá te sientas como una hoja que se deja llevar por el viento. Hay sensación de confusión y evasión.



Amor: No admitas palabras y situaciones confusas, y la relación se orientará hacia una nueva etapa. Instala certezas y no dudas.



Riqueza: Un par de hechos insólitos y no del todo auspiciosos te harán reflexionar sobre tu destino laboral. Infórmate adecuadamente.



Bienestar: Tu familia y amigos no opinan como tú, pero igualmente te quieren y te respetan. Aprende a devolverles con la misma moneda, o sea, con la tolerancia.



Piscis

del 20.02al 20.03

Horóscopo de hoy: Estás con ganas de agradar y gustar a los demás, así que tendrás muchas oportunidades de sentirte más feliz y divertido.



Amor: Te parecerá conocer desde hace años a quien recién ingresa en tu vida. Te maravillarás con nuevos descubrimientos sobre el amor.



Riqueza: Estás en un período de progreso en el que se pueden conseguir cosas en lo personal y en lo colectivo. Sé atrevido y prudente.



Bienestar: Ir de casa al trabajo y del trabajo a casa no es vida ni para ti ni para nadie. Es recomendable que tengas más vida social y te dediques más a ti.