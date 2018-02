Otro gremio se aparta de Moyano y no participa de la movilización Lunes, 12 de febrero de 2018 "No nos sentimos representados", señaló el secretario general del Sindicato de Tintoreros, Sombrereros y Lavaderos, Luis Pandolfi. En los últimos días, numerosos dirigentes gremiales anunciaron que no acompañarán al líder de Camioneros



Hugo Moyano llegará diezmado a la movilización que su gremio, Camioneros, convocó para el próximo 21 de frebrero, en repudio a las políticas económicas del Gobierno. En las últimas horas, numerosos dirigentes gremiales, como el triunviro de la CGT Carlos Acuña o el referente de Gastronómicos Luis Barrionuevo, anunciaron que no participarán de la movilización.



Tampoco lo hará el gremio de Tintoreros, Sombrereros y Lavaderos. En diálogo con Infobae, el Secretario General del sindicato, Luis Pandolfi, señaló: "La postura nuestra es no participar; entendemos que en esta coyuntura lo mejor que se puede hacer en tener un camino de diálogo con el Gobierno y solucionar los problemas de los trabajadores".



"No nos sentimos representados . Más allá de que bregamos por la unidad del movimiento obrero, creemos que debe haber una renovación en el seno de la CGT", analizó el dirigente sindical, y amplió: "Nosotros ya hemos firmado la paritaria con el Gobierno y tenemos una diferencia muy particular con el gremio de Camioneros, porque quisieron avanzar sobre trabajadores nuestros. Lo de Moyano se trata de un tema particular y no general del movimiento obrero".





Así, Pandolfi sumó su nombre a una larga lista de sindicalistas que se distanciaron del líder camionero y marcaron su disidencia con la marcha: Víctor Santa María (Suterh), Roberto Fernández (UTA), Armando Cavallieri (Comercio), Gerardo Martínez (UOCRA), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Andrés Rodríguez, (UPCN), Omar Maturano (La Fraternidad), Rodolfo Daer (Alimentación), Héctor Laplace (Mineros) y Noe Ruiz (Modelos).



También, como se mencionó, Acuña y Barrionuevo. El secretario general de la CGT aseguró ayer en el programa Toma y Daca que si su sector deja de trabajar "no hay combustible en el país", por lo cual ese día seguirán en sus puestos, y pronosticó que muchos gremios no se movilizarán porque "no se sienten cómodos" con lo que calificó como "la politización" de la protesta.



"Tenemos sectores políticos que se cuelgan a un reclamo de los trabajadores, que no corresponde que se politice", se quejó. Consultado sobre si se refería a la adhesión del kirchnerismo o de los movimientos sociales (los dos grandes grupos no sindicales que se adhieren a la marcha) respondió que lo decía específicamente por el kirchnerismo. "Le damos argumento al mismo Gobierno para decir que los mandó Cristina (Kirchner) y no es así", concluyó.





Por su lado, Rodolfo Daer, titular del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación y ex secretario general de la CGT, criticó los motivos de la marcha convocada por Moyano.



"El movimiento obrero y las organizaciones sindicales no puede estar en capricho de ningún dirigente", indicó en referencia al líder de Camioneros a quien criticó duramente. "Hace un mes y medio se inauguró el el Sanatorio Antártida del gremio de Camioneros y el gremio invitó a las máximas autoridades a las cuales hoy critica".



El hermano de uno de los actuales triunviros de la CGT sostuvo que la marcha prevista para la semana que viene no puede estar "supeditada a intereses peculiares". "El movimiento obrero es mucho más amplio, tiene mas problemas y complejidades dentro del país que son mucho más amplias que las pretensiones de Moyano", expresó en declaraciones a FM La Red.