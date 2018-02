Barcelona igualó y sus seguidores achicaron la distancia Lunes, 12 de febrero de 2018 Con el histórico debut de Yerry Mina, el conjunto catalán no pudo ante su par de Madrid y sumó su segundo empate consecutivo en la Liga. Los de Valverde, líderes absolutos, acumulan 22 partidos sin perder en el torneo español

Barcelona no pudo ante el Getafe e igualó sin goles por la 23ª fecha de la Liga. Los locales acumulan su segundo empate consecutivo y permitió a sus seguidor acortar la ventaja en la tabla de posiciones



El Barça impuso su juego durante todo el primer tiempo, sin embargo tuvo escasas situaciones de gol. Fue Luis Suárez quien tuvo la más clara al quedar mano a mano con el arquero Guaita, pero una posición en fuera de juego le anuló lo que hubiera sido el primer grito del encuentro.



El elenco de Madrid, por su parte, se dedicó a presionar arriba y jugar a la contra, a tal punto que a los 38 minutos el delantero Ángel disputó un balón con el colombiano Yerry Mina, al que no pudo superar con comodidad y la situación peligrosa terminó disolviéndose.



A los 43 minutos, un fuera de lugar volvió a cerrarle las puertas al atacante uruguayo del conjunto culé, que tras un tiro libre de Lionel Messi, conectó una volea que se incrustó dentro del arco.



En la segunda mitad, los dirigidos por Ernesto Valverde no supieron pulir sus imprecisiones en los últimos metros del campo de juego y fallaron varias ocasiones de gol.

Ya sobre tiempo de descuento, Vitorio Antunes tuvo la oportunidad de sorprender y darle la victoria a su equipo con un potente remate de tiro libre pero el balón se fue apenas por encima del travesaño.





Con este resultado, el Balugrana acumula 23 jornadas consecutivas sin perder, la mayor racha de imbatibilidad desde el inicio de la Liga de la historia del club, con 18 victorias y 5 empates.



HISTÓRICO DEBUT DE MINA



El de hoy fue un día para guardar en los libros en cuanto al fútbol colombiano refiere porque el defensor Yerry Mina (23) hará su debut como titular en el Barcelona, para ser el primer futbolista de su país en iniciar un partido con la camiseta blaugrana.



Su presentación había sido, sin embargo, el pasado jueves, cuando el equipo catalán jugó ante Valencia en semifinales de la Copa del Rey. Mina, nacido en el departamento colombiano de Cauca, ingresó en el minuto 83 en lugar de Gerard Piqué.