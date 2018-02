Fueron designados los nuevos responsables de Seguridad en La Rioja

Lunes, 12 de febrero de 2018

El comisario retirado José de La Fuente es el nuevo Secretario de Seguridad provincial, mientras que Marcelino Elizondo es el nuevo jefe de la Policía.

Además, asumió Alejandro Moriconi como nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos. Hay ocho detenidos y la carátula de la causa cambió a "homicidio simple"



La muerte del cadete policial Emanuel Garay tras ser sometido a un ejercicio inhumano en la escuela de la fuerza todavía genera revuelo en la provincia de La Rioja. Así, el gobernador Sergio Casas ya designó al nuevo Secretario de Seguridad y al nuevo Jefe de la Policía.



El nuevo secretario será el comisario retirado José De la Fuente y actuará en reemplazo de Luis Angulo, desplazado en el cargo. Mientras tanto, Marcelino Elizondo asumirá el máximo cargo de la cúpula policial, en desmedro de Luis Páez. Además, se nombró a Alejandro Moriconi como Ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.



Casas señaló a Angulo y Páez como autoridades responsables de la muerte del joven de 19 años. Mientras tanto, hay otros once cadetes que sufrieron síntomas de deshidratación aguda y debieron ser internados.



La provincia de La Rioja está conmocionada por el hecho. Después de que el sábado se confirmara la muerte de Garay, por un cuadro de deshidratación aguda grave e insuficiencia renal, se realizó una marcha ante la puerta de la Escuela de la Policía, donde ocurrió el hecho.



"Nos produce un hecho de mucho dolor. No vamos a permitir estos hechos. Hemos instruido la separación inmediata de todos los integrantes de la cúpula policial y en el día de hoy se ha conocido el procesamiento de ocho agentes", afirmó Casas en rueda de prensa.



De tal modo, la causa cambió su carátula de "lesiones graves" a "homicidio simple" y los ocho policías detenidos son Dardo Nicolás Gordillo (Comisario Mayor), Ramón Alberto Leguiza (Comisario Inspector), Jorge Marcelo Leguiza (Comisario), Adriana Mabel Rodríguez (Comisaria), Nadia Bravo (Oficial inspectora), Elio Gonzalo Marcial (Oficial subinspector), Ivana Karina Luna (Oficial subinspectora) y Marco Antonio Miranday (Oficial Ayudante).



"Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Esto no puede permitirse bajo ninguna circunstancia. El respeto a la vida debe estar por sobre todas las cosas", agregó Casas.



El trágico entrenamiento se llevó a cabo durante la mañana y parte de la tarde del lunes 5 de febrero. Si bien había una alerta naranja en la provincia debido al intenso calor, las autoridades decidieron realizar los ejercicios. Según se informó desde La Rioja, ya hubo episodios similares en el pasado pero nunca se había llegado a tales consecuencias.



El abogado de la familia Garay, José Azcurra, reveló más detalles sobre lo sucedido durante una charla con Radio Continental. "Cuando los chicos pedían agua, le respondían 'pedile a tu mamita'. Esto fue una tortura", afirmó.