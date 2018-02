Horóscopo para hoy 12 de febrero del 2018 Lunes, 12 de febrero de 2018 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy



Aries

del 21.03al 20.04

Horóscopo de hoy: La realidad te hará ver que tú vives como en una burbuja. Involúcrate más con la situación social de quienes te rodean.



Amor: Las cosas no funcionan como a ti te gustarían y por eso evaluarás la opción de la separación. Decide qué es lo que quieres.



Riqueza: En tu vida profesional tenderás a sentirte ilimitado y omnipotente. Pero trata de no abusar de tu actual poder.



Bienestar: El círculo social en el que te muevas podría ser un poco agresivo, pero igualmente serás capaz de amoldarte. Tu personalidad siempre cae bien.



Tauro

del 21.04al 21.05

Horóscopo de hoy: Las soluciones no llegarán como tú esperabas y eso hará que hoy estés intratable. Recuerda que con malhumor no lograrás nada.



Amor: El amor marchará bien, aunque tratarás de mantener tu independencia por miedo al compromiso. Deja los miedos de lado.



Riqueza: Te sentirás con sensación de poder realizar muchas de tus aspiraciones, pero alguien de tu trabajo te bajará a la realidad.



Bienestar: Piensa de manera objetiva y determina tus metas a largo plazo. Es tiempo de que decidas qué es lo que esperas para tu futuro.



Géminis

del 22.05al 21.06

Horóscopo de hoy: Momento de mayor comunicación con amigos, grupos y organizaciones. Aprovecha este momento para mostrar tus verdaderos sentimientos.



Amor: En cuanto a tus relaciones amorosas, tendrás una gran necesidad afectiva y te sentirás mal si estás solo.



Riqueza: Da una mejor atención a tus clientes o jefes y cuida que lo que haces esté bien hecho. No dejes todo librado al azar.



Bienestar: Estás en condiciones de ayudar a otros y programar un viaje como vía de escape a la rutina en la que te ves sumergido. Alivia tensiones acumuladas.



Cáncer

del 22.06al 23.07

Horóscopo de hoy: Renueva tu espíritu y estado anímico, esto te dará seguridad y te permitirá ganar respeto y confianza ante los demás.



Amor: Tu pareja tiene el corazón cerrado para ti, pero no dejes que otro se apodere de tu pasión. Di un no rotundo.



Riqueza: Tu mente fría, racionalista, seria y calculadora se pone al servicio de tu ambición, y los dividendos no tardarán en llegar.



Bienestar: Tu búsqueda constante de la verdad te llevará a tropezar con la misma piedra más de una vez. Aprende de esas caídas y quédate con lo bueno.



Leo

del 24.07al 23.08

Horóscopo de hoy: Te centrarás en tu casa, la cual puede continuar en expansión. Tal vez esté en puerta una mudanza o cambiar los muebles de lugar.



Amor: Busca nuevas alternativas a los efectos de la rutina, tu imaginación y sensibilidad están elevadas. Aprovecha el momento.



Riqueza: Tus decisiones tendrán una mayor eficacia y con un pequeño esfuerzo podrías avanzar hacia tus proyectos más ambiciosos.



Bienestar: Un malentendido debe ser aclarado, y la única manera de hacerlo es apelando a la más cruda de las verdades.



Virgo

del 24.08al 23.09

Horóscopo de hoy: Tus emociones no serán las mejores hoy. Trata que no se apoderen de ti y te hagan hacer cosas que luego te arrepientas.



Amor: Si estás dispuesto a recomponer tu relación, habla con tu pareja. Pero ten en cuenta su verdad, que es tan válida como la tuya.



Riqueza: Tu aguda inteligencia, creatividad y optimismo harán que te sientas seguro a la hora de tomar decisiones económicas.



Bienestar: Utiliza tu creatividad y únete a algún grupo que te permita practicar actividades novedosas y que te hagan bien, como alguna disciplina oriental.



Libra

del 24.09al 23.10

Horóscopo de hoy: Hoy dedícale tiempo a cualquier actividad cultural que te guste y te haga bien. Sería bueno dejar un poco de lado la rutina.



Amor: Demuestra tus sentimientos a esa persona de tu trabajo que aprecias pero no te animas a acercártele. Anímate.



Riqueza: La opción es renovarse o morir. Decide qué es lo que quieres para el resto de tu vida y elige en base a ello.



Bienestar: La vida trasnochadora que llevas no te está haciendo bien, lo mejor será que cuides un poco más tu salud de los excesos o la pasarás mal.



Escorpio

del 24.10al 22.11

Horóscopo de hoy: Hoy tienes la tendencia a sacar conclusiones. Pero ten cuidado porque puedes provocar escenas desagradables.



Amor: Causas externas y responsabilidades impiden el progreso de tus relaciones afectivas. Te enfrentarás con sensaciones de fracaso.



Riqueza: Si en tu vida afectiva y sentimental te va bien, la situación económica te puede cambiar tu estado anímico.



Bienestar: Si estás dispuesto a aclarar las cosas, hoy mismo podrás obtener más de lo que esperas. Te demostrarás a ti mismo tu habilidad y tu valía.



Sagitario

del 23.11al 22.12

Horóscopo de hoy: Estás en gran armonía con todo tu entorno. Tienes encanto, sensibilidad, discreción, buen humor, más atractivos imposible.



Amor: Podrías estar totalmente dedicado a tomar una decisión importante en relación a tu vida. Noche especial para el amor.



Riqueza: Superarás la inestabilidad, la competencia y la escasez de efectivo. Ideal para viajar y comerciar, incluso Internet mediante.



Bienestar: Tómate el tiempo necesario para realizarte chequeos médicos, visitas al dentista, programar un régimen de comidas y hacer ejercicios.



Capricornio

del 23.12al 20.01

Horóscopo de hoy: Condiciones que aportan popularidad y expresividad. Excelente para quienes tratan con el público, haciendo que se sienta cómodo.



Amor: Debido a la falta de confianza, puedes perder una relación. Trata de saber dónde estás y pídele claridad a la otra persona.



Riqueza: Parece que te ronda el dinero. Puedes recibir una pequeña herencia o te van a pagar algo, pero cuidado con los excesos.



Bienestar: Debes aprender a planificar y observar más allá de tu realidad presente. Esto te permitirá adelantarte a la gran mayoría de los inconvenientes.



Acuario

del 21.01al 19.02

Horóscopo de hoy: Te mostrarás inseguro y con cierta vulnerabilidad, estás sintiendo que te quieren atrapar, sobre todo algún amigo muy ligado a ti.



Amor: No te arrepientas por haber dicho todo lo que sentías. Esta noche es propicia para charlar con tu pareja sobre tus proyectos.



Riqueza: Adoptarás una actitud ejemplar, sobre todo si en tu trabajo te permiten tomar decisiones importantes. Actúa con sentido común.



Bienestar: Busca alcanzar tu primer objetivo. Por más sencillo que parezca, eso te dará muchísima confianza y seguridad en ti mismo.



Piscis

del 20.02al 20.03

Horóscopo de hoy: Practica algún deporte, es el día perfecto ya que posees una increíble energía. Acepta las propuestas de nuevas ideas, personas o situaciones.



Amor: Estarás alejado de la pasión extrema y de las inquietudes, tu corazón respira aliviado por la lejanía de los sobresaltos.



Riqueza: Beneficios a través de negocios relacionados con los parientes. Cuidado con la utilización de expresiones incorrectas.



Bienestar: La verdad es el mejor aval para una relacián sana. Sé honesto y sincero con los que te rodean y te verás recompensado con creces.