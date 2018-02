La familia de Nahir cambió la defensa y contrató a un polémico abogado

Lunes, 12 de febrero de 2018

Los padres de la joven imputada removieron a Victor Rebossio y pusieron en su lugar a José Ostolaza, quien fue defensor en algunos casos de delitos graves





Los padres de Nahir Galarza, la joven imputada por el asesinato de Fernando Pastorizzo a fines de diciembre en Entre Ríos, tomaron la decisión de apartar a uno de los dos defensores de su hija en la causa porque consideraron que no tenía una "estrategia fija" en el caso.



Se trata de Víctor Rebossio, el letrado que defendió desde el inicio de la causa a Nahir y que fue quien la acompañó ante el fiscal cuando la joven decidió confesar la autoría del crimen y entregar el arma reglamentaria de su padre policía, con la cual le disparó dos veces a quien era su novio.



En su lugar, la familia designó a José Ostolaza y su socio de 27 años Pablo Sotelo, quienes trabajarán junto a Horacio Dargainz. Los nuevos defensores visitaron el pasado jueves a la joven en la Comisaría de la Mujer de Gualeguaychú, donde cumple prisión preventiva, para que firmara las designaciones.



La anterior defensa de Nahir, compuesta por Victor Rebossio y Horacio Dargainz, con la exposición mediática a cargo de Jorge Zonzini (Radio Máxima)

Un mes y medio después del crimen y la confesión de Nahir ante la Justicia, Marcelo Galarza y Yamina Kroh, los padres de Nahir, manifestaron su descontento con la actuación de Rebossio, a quien le criticaban que no tuviera una estrategia definida.



"Estamos estudiando mucho la causa y las alternativas, no podría decir que vamos a continuar con la misma estrategia o la vamos a cambiar porque es una causa que tuvo mucha repercusión mediática y preferimos esperar, porque lo que planteemos lo vamos a seguir y mantener", manifestó Sotelo en declaraciones al diario El Día.



A la primera imputación de "homicidio con agravado por el uso de arma de fuego", se le sumó un agravante por el vínculo y con los últimos elementos de la investigación, incluída una pericia balística, se podría incorporar el de "alevosía", lo que significaría una condena perpetua. A su vez es inminente que el fiscal de la causa, Sergio Rondoni Caffa, pida la elevación a juicio oral, que comenzaría a mediados de marzo.



La enorme repercusión mediática del caso expuso a la defensa de la imputada que parecía no tener una estrategia definida. Las declaraciones testimoniales contradictorias de la imputada y los argumentos de su defensor ante los medios, sumados a la participación del manager de medios Jorge Zonzini, embarraron aún más la situación.



De esta manera Horacio Dargainz fue rectificado por los padres de la acusada al tiempo que Rebossio fue removido. Ahí es cuando aparece en escena Ostolaza, que durante un tiempo trabajó junto a Sebastián Arrechea, que en esta causa es querellante y representa a Gustavo Pastorizzo, padre de la víctima.



El perfil del abogado José Ostolaza



Ostolaza es conocido como un abogado "de muy bajo perfil", reacio a conceder entrevistas, pero que sin embargo fue protagonista en casos de delitos graves y polémicas condenas que tuvieron amplia cobertura mediática.



En 2014 Ostolaza defendió judicialmente a un hombre acusado de "traficar chinos", que fue descubierto cuando viajaba con tres personas de nacionalidad china, dos de ellas menores de edad, desde San Pablo hacia Capital Federal. En 2016 representó por otro lado a una pareja de Basavilbaso que fue sentenciada por una maniobra ilícita para quedarse con un bebé.