Legislatura afronta diálogo por el último proyecto de Extraordinarias Lunes, 12 de febrero de 2018 El Parlamento provincial todavía no puso fecha para el tratamiento de la adhesión de Corrientes a la ley nacional de contratos con participación pública y privada. El oficialismo hace números por los dos tercios y pone el segundo puente sobre el tapete de discusión.



Asuntos Constitucionales de Cámara de Diputados dictaminará la próxima semana sobre el proyecto de adhesión a la ley nacional de contratos con participación público-privada. Con vistas a ello, legisladores oficialistas y opositores brindan sus respectivas miradas sobre cómo encarar la cuestión.

El único expediente pendiente de tratamiento en Extraordinarias es el de adhesión provincial a la ley nacional de contratos público-privados, incluido por el gobernador Gustavo Valdés en el decreto de convocatoria a período Extraordinario de sesiones entre el 5 y el 28 del corriente mes de febrero.

Se trata de una iniciativa que, por sus características, requiere una mayoría distinta a la exigida para las anteriores ya sancionadas con “la mitad más uno”. En este caso, el principal interesado, el oficialista frente ECO+Cambiemos, deberá reunir el acompañamiento de los dos tercios, y para ello sus referentes anticipan una instancia de intenso diálogo previo.

En su primer plenario del pasado miércoles, Diputados envió la propuesta a la comisión de Asuntos Constitucionales integrada, entre otros, por el radical Eduardo Vischi, quien adelantó a periodistas de época que “nos reuniríamos el martes de la próxima semana para su tratamiento”, y “a partir de ahí buscar los consensos para que se apruebe”, agregó.

A su vez, el también Vicepresidente Primero del Cuerpo comentó que la mentada normativa “es una excelente herramienta que puede o no ser usada por el Gobierno, para obras de infraestructura”, algo que “a Corrientes le puede venir muy bien en materia energética y hasta industrial”, señaló.

Ello porque a su entender, “cuanto más inversiones se puedan atraer, se generarán más fuentes de trabajo”, comentó el legislador, “la preocupación de Valdés hoy es esa, para combatir la pobreza y desigualdad, pero ello sacando provecho al potencial de la provincia”, sostuvo.

Con similares conceptos se pronunció ante este mismo diario el diputado por el Partido Justicialista (PJ) José Mórtola, al asegurar que “es un esquema que hace años lleva adelante La Rioja” donde “tienen muchas asociaciones con participación estatal mayoritaria, que le permitió tener empresas, por ejemplo: de energía eólica, enlatado de tomates, envasado de comidas e Internet”.

“Mi planteo personal es expandir hacia ese terreno el proyecto pendiente”, consideró Mórtola, aunque también admitió que “para avanzar es importante el consenso de todo el arco político”.

Así, Mórtola estimó que “analizamos la letra chica con el objetivo de que sea un esquema bueno para el Estado y el inversor”, porque “en el esquema nacional, el Gobierno lo emplea para obras de infraestructura; mientras que “en mi postura, el concepto no debe circunscribirse, porque también sirve para generar inversiones que creen trabajo para los correntinos”, resumió el diputado justicialista.

Ante esta “contrapropuesta”, Vischi no dudó: “es aceptable, me sentaría a estudiar bien los términos, pero en principio estaría de acuerdo”, dijo.



El segundo puente



El senador provincial por la UCR, Noel Breard, señaló a periodistas de época que “unos 52 proyectos nacionales ya fueron aprobados para su ejecución con estas características”, en alusión a la ley de contratos con participación público-privada, “entre ellos el segundo puente”, agregó.

Al explayarse, el legislador de cámara alta destacó la “importancia” del mentado proyecto que “no bien salga de Diputados, deberemos aprobarlo nosotros en Cámara de Senadores”.







Oposición disgregada



Sergio Flinta, senador provincial por la UCR, apuntó ayer contra el disímil comportamiento del justicialismo ante el tratamiento del nuevo Pacto Fiscal.

Flinta aseguró que desde octubre último “no veo en frente nuestro una oposición que se estructure racionalmente, sino todo lo contrario”.

Pese a ello, “concretamos algunos avances, como la adhesión al Pacto Fiscal que se logró pese a las desinteligencias del PJ en Senadores”, expresó. “Los diputados peronistas votan a favor y en el Senado en contra”, dijo.