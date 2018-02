Patronato sorprendió a Vélez en un duelo clave en la pelea por no descender Domingo, 11 de febrero de 2018 En Liniers, el "Patrón" se impuso 2-0 sobre el "Fortín" en un duelo fundamental en la parte baja de la tabla





Vélez no puede revertir el mal momento que afronta y la presentación en el Estadio José Amalfitani contra Patronato por la 15ª fecha del campeonato pronunció ese declive. El elenco de Gabriel Heinze cayó 2-0 en un duelo fundamental en la pelea por la permanencia.



Lo cierto es que el Fortín fue quien llevó las riendas de la presentación, pero el Patrón el equipo que hizo alarde de su efectividad. A los 10 minutos del encuentro, una buena jugada colectiva, con lujo incluido de Adrián Balboa, terminó en la apertura del marcador de la visita precisamente en los pies de Rocky.







Vélez pudo haber marcado por intermedio de Agustin Bouzat, Mauro Zárate –en dos ocasiones–, Braian Cufré, Guido Mainero y Luis Amarilla, pero falló. La máxima futbolera se cumplió al pie de la letra: los goles que no se hacen en un arco terminan replicando en el otro.



A cinco minutos del cierre del pleito, Matías Garrido desbordó por derecha y sacó un centro que anticipó Sebastián Ribas en el primer palo para poner cifras definitivas.



El resultado le sirve al elenco de Paraná para cortar la racha de dos encuentros con empates y así estirar la brecha con la zona de descenso. La situación del Fortín es apremiante: está apenas un puesto por encima de la zona de descenso, más allá de que le saca 11 puntos de distancia a Olimpo que se ubica en esa colocación.





Estadio: José Amalfitani

Árbitro: Fernando Espinoza