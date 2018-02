Sujeto habría permitido que su niño sea abusado por un amigo

Domingo, 11 de febrero de 2018

Un hombre de 38 años fue detenido como sospechoso de haber encubierto la violación de su propio hijo, un inocente de 11 años, quien presuntamente fue abusado por un allegado del progenitor. Ambos se encuentran bajo arresto.





Días atrás, la Policía arrestó a dos hombres por el presunto abuso sexual de un menor de apenas 11 años. El caso se registró en la localidad de Esquina. Lo insólito y macabro del hecho es que el padre es uno de los arrestados, debido a que está sospechado de haber encubierto la violación de su propio hijo a manos de un “compañero de tragos”, quien también está detenido por estar señalado como presunto autor material.



Los datos conocidos por este medio apuntaron que el caso se registra en el barrio Curva Norte, en una vivienda en la que aparentemente sólo vivían el niño y el progenitor, quien estaba separado de la madre de la víctima, quien realizó la denuncia ante la comisaría de la Mujer y el Menor.

No se conoce en detalle cómo es que el menor terminó bajo la tutela del padre, vale aclarar.

Algunas de las fuentes consultadas dijeron que el progenitor detenido ofrecía asiduamente reuniones en la vivienda, en los que los presentes consumían bebidas alcohólicas, todo esto en presencia del niño, supuestamente.

Justamente el aparente autor material sería un “compañero de tragos” del padre. No obstante algunos vecinos aseguraron que el supuesto pervertido hasta estuvo viviendo ahí durante un lapso de tiempo no especificado. En ese marco es que habrían ocurrido abusos sexuales.

Las detenciones, según se indicó extraoficialmente, se llevaron adelante gracias a que el chico de 11 años le habría comentado a una tía a lo que había sido sometido. Es así que la mujer fue a hablar con la madre de la criatura, quien finalmente radicó la denuncia. Es así que tras ello, agentes de la seccional Primera comenzaron la pesquisa. Una de las sospechas es que el padre hasta habría ayudado a ocultarse al presunto pervertido. Lo cierto es que los agentes buscaron durante varias horas, hasta que por fin dieron con el sujeto. Por los datos obtenidos en la pesquisa se decidió detener al progenitor, para esclarecer si jugó algún rol en el crimen.

Sobre los sospechosos no trascendió mayor información, sólo se supo que el padre del infante tiene 38 años mientras que su amigo tiene 23. Ambos permanecen en una celda de la comisaría Primera. Del caso se ocupa el fiscal Carlos Gallardo.

Como ocurre en casos similares, se deberán llevar algunas diligencias, que no sólo incluirán exámenes físicos sino además entrevistas bajo la modalidad de “Cámara Gesell”, utilizada para menores vulnerados.